monobank почав відкривати рахунки для самозайнятих осіб — Finance.ua

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monobank почав відкривати рахунки для самозайнятих осіб

Фінтех і Картки
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monobank почав відкривати рахунки для самозайнятих осіб
monobank почав відкривати рахунки для самозайнятих осіб
У мобільному застосунку monobank з’явилась можливість відкрити рахунок для самозайнятих осіб. Послуга починає діяти з 14 червня.
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський в Telegram.
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Послуга буде корисною для адвокатів, нотаріусів, арбітражних керуючих та приватних виконавців.

Як відкрити рахунок

Щоб відкрити такий рахунок треба оновити застосунок до останньої версії.
Після цього у верхньому меню, де вибір карток, треба натиснути «Відкрити картку або рахунок», далі треба вибрати рахунок НПД у гривні.
Відкриття, обслуговування, платежі - 0 грн. Для бухгалтерів доступний вебкабінет.

Довідка Finance.ua:

  • monobank підвищив ставки за новими депозитами в гривні та валюті, а також додав депозити у валюті строком на 6 і 12 місяців з правом дострокового розірвання. Нові ставки діють з 31 травня;
  • на сайті відгуків про роботу банків клієнт monobank поскаржився, що йому не вистачає функціоналу який дозволить вимкнути міжнародні платежі. На думку клієнта це знижує рівень безпеки. Представник monobank розповів, як це можна зробити;
  • monobank змінив налаштування щодо здійснення транзакцій в інтернеті. Йдеться, зокрема, про платежі без підтвердження у додатку.

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За матеріалами:
Finance.ua
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