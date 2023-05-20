У monobank розповіли, як вимкнути міжнародні платежі в мобільному додатку — Finance.ua

У monobank розповіли, як вимкнути міжнародні платежі в мобільному додатку Сьогодні 09:13 — Фінтех і Картки

У monobank розповіли, як вимкнути міжнародні платежі в мобільному додатку

На сайті відгуків про роботу банків клієнт monobank поскаржився , що йому не вистачає функціоналу який дозволить вимкнути міжнародні платежі. На думку клієнта це знижує рівень безпеки. Представник monobank розповів, як це можна зробити.

Про це пише Інформатор.

«Додайте будь ласка можливість заблокувати будь-яку операцію, яка буде відбуватися поза межами України. Дуже не вистачає функціоналу який дозволить вимкнути міжнародні платежі а також заборонити вхід тільки через PIN», — написав клієнт банку.

Представник банку пояснив, що в налаштуваннях безпеки (головна сторінка — свайп вліво — під карткою) можна увімкнути «Відхиляти платежі, якщо країна не збігається». Якщо функцію увімкнено, то банк порівнює, в якій країні проходить платіж карткою або Google/Apple pay з розташуванням смартфону. Для входу в застосунок потрібен не тільки PIN-код, а ще й SMS, яка відправляється на номер телефону клієнта.

Довідка Finance.ua:

monobank, як і інші банки, поверне тимчасово зняті після початку війни арешти на кошти на рахунках окремих клієнтів у зв’язку з набранням чинності закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану»;

monobank змінив налаштування щодо здійснення транзакцій в інтернеті. Йдеться, зокрема, про платежі без підтвердження у додатку;



monobank підняв ставки за усіма депозитними програмами — на 1−2,5 відсоткові пункти.



До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Інформатор Гроші За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.