monobank поверне арешти на кошти 436 тис. клієнтів через новий закон — Finance.ua

monobank поверне арешти на кошти 436 тис. клієнтів через новий закон Сьогодні 12:00 — Кредит&Депозит

Віртуальний monobank , як і інші банки, поверне тимчасово зняті після початку війни арешти на кошти на рахунках окремих клієнтів у зв’язку з набранням чинності закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану».

«Оскільки закон набув чинності, ми маємо повернути арешти, які знімали під час дії воєнного стану. Це торкнеться ~436 тисяч наших клієнтів», — повідомив співзасновник банку Олег Гороховський

Він уточнив, що цей закон скасовує дію постанови Кабінету Міністрів, яка знімала арешти виконавчої служби на суму менше ніж 100 тис. грн на час дії воєнного стану.

«Новий закон дає змогу клієнтам з арештами користуватися сумою в розмірі двох мінімальних зарплат (13,4 тис. грн) за умови, що клієнт звернеться до виконавця і той, у свою чергу, надішле нам постанову на зняття арешту на суму 13,4 тис. грн на одному з рахунків клієнта», — зазначив Гороховський.

За його словами, із цим нічого не можна вдіяти, і всі банки цю норму виконуватимуть.

На початку березня цього року Гороховський зазначав, що кількість клієнтів банку минулого тижня перевищила 7 млн.

Нагадаємо, мобільний банк monobank змінив налаштування щодо здійснення транзакцій в інтернеті. Йдеться, зокрема, про платежі без підтвердження у додатку. Прибрали налаштування суми інтернет-ліміту в «Налаштування безпеки» та змінили логіку роботи цього налаштування.

Довідка Finance.ua:

Співзасновник monobank інвестував $8 млн у виробництво БПЛА для армії України. Через війну на ринку дронів виник дефіцит, а ціни виросли. Співзасновник monobank Володимир Яценко 2022 року запустив виробництво українських дронів «Довбуш Т10» для того, щоб запропонувати дешевший аналог.

monobank підняв ставки за усіма депозитними програмами — на 1-2,5 відсоткові пункти;

раніше monobank оновив свій застосунок. Серед нововведень — можливість перенесення номера на lifecell та «Залізна банка» з підтримкою «Дія.Підпис».

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