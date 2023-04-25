Співзасновник monobank інвестував $8 млн у виробництво БПЛА для армії України — Finance.ua
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Співзасновник monobank інвестував $8 млн у виробництво БПЛА для армії України

Фондовий ринок
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Фото з офіційної Facebook-сторінки Сил територіальної оборони ЗСУ
Фото з офіційної Facebook-сторінки Сил територіальної оборони ЗСУ
Через війну на ринку дронів виник дефіцит, а ціни виросли. Співзасновник monobank Володимир Яценко 2022 року запустив виробництво українських дронів «Довбуш Т10» для того, щоб запропонувати дешевший аналог.
Про це повідомляє Ain.ua.
Загальні інвестиції в обладнання на тепер уже перевищили $3 млн, загальні інвестиції — $8 млн. У планах — почати виробництво аналога DJI Mavic, але з використанням РЕБ-захищеного каналу керування, говорить Володимир Яценко.

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Підприємець зазначив, що зараз у планах підвищити потужність виробництва вдвічі. Торік він запустив виробництво українських дронів «Довбуш Т10». Метою проєкту є створення дешевого БПЛА, пристосованого до вирішення бойових завдань.
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«Довбуш» — це БПЛА середнього класу оперативно-тактичного рівня з можливістю працювати як коригувальник артилерії на дальність до 35 км, зокрема, із використанням інерціальної системи навігації, якщо відсутній сигнал GPS, або ударний із корисним навантаженням до 12 кг боєприпасів.
«БПЛА „Довбуш Т10“ коштує 500 000 гривень, і я вважаю, що БПЛА середнього класу зі звичайною оптикою не мають коштувати набагато більше. Усе, що продається дорожче $15 000 доларів, — це спекуляція на війні», — зазначив підприємець.
Нагадаємо, співзасновник monobank та розробник безпілотника «Довбуш» Володимир Яценко оголосив конкурс для розробників українських безпілотників із призовим фондом у 20 млн грн.

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За матеріалами:
Ain.Ua
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