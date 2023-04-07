20 млн грн тому, хто посадить безпілотник 9 травня у москві: співзасновник monobank оголосив конкурс — Finance.ua
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20 млн грн тому, хто посадить безпілотник 9 травня у москві: співзасновник monobank оголосив конкурс

Фондовий ринок
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20 млн грн тому, хто посадить безпілотник 9 травня у москві: співзасновник monobank оголосив конкурс
20 млн грн тому, хто посадить безпілотник 9 травня у москві: співзасновник monobank оголосив конкурс
Співзасновник monobank та розробник безпілотника «Довбуш» Володимир Яценко оголосив конкурс для розробників українських безпілотників із призовим фондом у 20 млн грн.
«Сьогодні прочитав новину, що бункерний упир коливається щодо участі у параді на червоній площі 9 травня. Щось йому боязко. Тому закликаю всіх, хто має відношення до виробництва БПЛА — давайте йому створимо „свято“», — закликав Яценко.

Умови проведення конкурсу

«Отже, я офіційно встановлюю премію українському виробнику БПЛА, чий літак, звичайно, за допомогою військових, долетить і приземлиться на червоній площі у москві 9 травня. Сума премії становить зараз 20 000 000 гривень. Сподіваюся, що ця сума буде справедливо розділена між виробником і військовими операторами, які вдало виконають завдання, і піде на вдосконалення БПЛА», — написав підприємець.
На крилах літака має бути українське гасло, наприклад, «Слава Україні», «Героям Слава» тощо.
«До речі, наш „Довбуш“ летітиме поза конкурсом, щоб це не виглядало як гра у власні ворота», — написав він.
Яценко залишив посилання на монобанк, де збирається призовий фонд: — https://send.monobank.ua/jar/24nQ28QNTG.
«У ньому вже 20 млн від мене. Якщо хтось із небайдужих бажатиме долучитись, я зробив його більшим за розміром», — зазначив підприємець.
За матеріалами:
dev.ua
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