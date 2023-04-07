20 млн грн тому, хто посадить безпілотник 9 травня у москві: співзасновник monobank оголосив конкурс — Finance.ua

20 млн грн тому, хто посадить безпілотник 9 травня у москві: співзасновник monobank оголосив конкурс Сьогодні 15:50 — Фондовий ринок

20 млн грн тому, хто посадить безпілотник 9 травня у москві: співзасновник monobank оголосив конкурс

у 20 млн грн. Співзасновник monobank та розробник безпілотника «Довбуш» Володимир Яценко оголосив конкурс для розробників українських безпілотників із призовим фондом

«Сьогодні прочитав новину, що бункерний упир коливається щодо участі у параді на червоній площі 9 травня. Щось йому боязко. Тому закликаю всіх, хто має відношення до виробництва БПЛА — давайте йому створимо „свято“», — закликав Яценко.

Умови проведення конкурсу

«Отже, я офіційно встановлюю премію українському виробнику БПЛА, чий літак, звичайно, за допомогою військових, долетить і приземлиться на червоній площі у москві 9 травня. Сума премії становить зараз 20 000 000 гривень. Сподіваюся, що ця сума буде справедливо розділена між виробником і військовими операторами, які вдало виконають завдання, і піде на вдосконалення БПЛА», — написав підприємець.

На крилах літака має бути українське гасло, наприклад, «Слава Україні», «Героям Слава» тощо.

«До речі, наш „Довбуш“ летітиме поза конкурсом, щоб це не виглядало як гра у власні ворота», — написав він.

Яценко залишив посилання на монобанк, де збирається призовий фонд: — https://send.monobank.ua/jar/24nQ28QNTG

«У ньому вже 20 млн від мене. Якщо хтось із небайдужих бажатиме долучитись, я зробив його більшим за розміром», — зазначив підприємець.

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