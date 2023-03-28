Застосунок monobank оновили: перенести номер до lifecell тепер можна у додатку — Finance.ua
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Застосунок monobank оновили: перенести номер до lifecell тепер можна у додатку

Фондовий ринок
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Monobank оновив свій застосунок. Серед нововведень — можливість перенесення номера на lifecell та «Залізна банка» з підтримкою «Дія.Підпис».
«Якщо смартфон абонента підтримує eSIM, то відтепер перенести свій номер із повним його збереженням (включно з кодом) до мережі lifecell можна безпосередньо у застосунку monobank без відвідування магазину», — зазначила пресслужба мобільного оператора.
Перенесення номера відбувається на eSIM. При цьому як процедура перенесення, так і сама eSIM не потребують додаткової оплати. Також абонентам не потрібно обирати дату та час переносу свого мобільного номеру — monobank запропонує найближчий доступний час (зазвичай — наступного робочого дня). Сервісом можуть скористатися усі клієнти monobank, чиї пристрої підтримують функцію вбудованої eSIM.
Також у застосунку з’явилась функція «Залізна банка». Головна відмінність від звичайної Банки, яка допомагає волонтерам збирати кошти — підвищена безпека та захищеність, яку забезпечує «Дія.Підпис».

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За матеріалами:
speka.media
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