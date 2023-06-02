monobank підняв ставки за валютними вкладами — Finance.ua

monobank підняв ставки за валютними вкладами
monobank підвищив ставки за новими депозитами в гривні та валюті, а також додав депозити у валюті строком на 6 і 12 місяців з правом дострокового розірвання. Нові ставки діють з 31 травня.
Про це пише Фінансовий клуб.
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monobank підняв ставки за доларовими вкладами (без права дострокового розірвання):
- з 0,1% річних до 2,1% за 12-місячними депозитами;
- до 1,6% за 6-місячними.
Ставки за аналогічними депозитами із правом дострокового розірвання встановлені на рівні 2% і 1,5% відповідно.
За вкладами в євро (без права дострокового розірвання) зросли:
- з 0,1% до 1,6% (на 12 місяців);
- до 1,1% (на 6 місяців).
Право дострокового розірвання зменшує ставки до 1,5% та 1% відповідно.
Депозити із правом дострокового розірвання можна припинити лише через 3 місяці після відкриття.
За річними строковими гривневими депозитами ставка зросла з 15,5% до 16%, із правом дострокового розірвання — з 14,5% до 15%.
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