monobank підняв ставки за валютними вкладами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

monobank підняв ставки за валютними вкладами

Кредит&Депозит
69
monobank підняв ставки за валютними вкладами
monobank підняв ставки за валютними вкладами
monobank підвищив ставки за новими депозитами в гривні та валюті, а також додав депозити у валюті строком на 6 і 12 місяців з правом дострокового розірвання. Нові ставки діють з 31 травня.
Про це пише Фінансовий клуб.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
monobank підняв ставки за доларовими вкладами (без права дострокового розірвання):
  • з 0,1% річних до 2,1% за 12-місячними депозитами;
  • до 1,6% за 6-місячними.
Ставки за аналогічними депозитами із правом дострокового розірвання встановлені на рівні 2% і 1,5% відповідно.
За вкладами в євро (без права дострокового розірвання) зросли:
  • з 0,1% до 1,6% (на 12 місяців);
  • до 1,1% (на 6 місяців).
Право дострокового розірвання зменшує ставки до 1,5% та 1% відповідно.
Депозити із правом дострокового розірвання можна припинити лише через 3 місяці після відкриття.
За річними строковими гривневими депозитами ставка зросла з 15,5% до 16%, із правом дострокового розірвання — з 14,5% до 15%.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Отримати більше з депозиту 👛

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.