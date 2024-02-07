monobank запускає новий сервіс: що таке «Бойові» і як це працює — Finance.ua

monobank запускає новий сервіс: що таке «Бойові» і як це працює Сьогодні 15:12 — Фінтех і Картки

monobank запускає новий сервіс: що таке «Бойові» і як це працює

Щомісяця українці залишають більше 100 мільйонів гривень чайових у якості подяки в кафе та ресторанах. Проте громадяни не мали б змоги відвідати кафе чи ресторан, якби не Збройні Сили України. Тому monobank запускає «Бойові», повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

«Це як чайові, тільки чайові це вдячність за сервіс, а Бойові це вдячність за життя. Ми хочемо стати першою країною в світі, яка зробить щоденною звичкою не лише чайові, а і Бойові», — йдеться у повідомленні.

Як працюють «Бойові»

При оплаті рахунку по QR-коду в закладах, які активують цей сервіс, після екрана чайових зʼявиться новий екран Бойових, де українці зможуть віддячити за захист, а гроші будуть використані на прямі потреби війська.

Кожен заклад може додати свою Банку і Бойові підуть тим підрозділам або військовим, яким допомагає саме ваш бізнес.

«Ви ж всі допомагаєте, правда?! Якщо б не ЗСУ, за столиками у ресторанах було б завжди пусто. Та і столів напевно вже не було би. Памʼятайте про це за кожною філіжанкою кави. І залишайте не лише чайові тим, хто нам її приготував, а і Бойові тим, завдяки кому ця кава взагалі можлива», — зазначає Гороховський.

Для підключення Бойових у закладі зверніться до вашого аккаунт-менеджера. А якщо заклад ще не підключений до expirenza by mono, зробити це можна за посиланням.

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