В monobank озвучили збитки банку від початку повномасштабної війни — Finance.ua

В monobank озвучили збитки банку від початку повномасштабної війни
Загальні фінансові втрати monobank з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну становлять 4,25 млрд грн, або $112 млн.
Про ведення бізнесу під час війни розповіли в інтерв'ю The Kyiv Independent співзасновники мобільного банку Олег Гороховський та Михайло Рогальський.
Фінансові збитки:
- сформували додатковий резерв у розмірі 3,47 млрд грн ($92 млн);
- занизили відсотки за кредитами на 780 млн грн ($21 млн).
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Обнадійливі цифри:
- не звільнили жодного співробітника та не знизили зарплати;
- збільшили кількість співробітників із 2611 до 2741 (з початку повномасштабного вторгнення);
- збільшили кількість клієнтів: станом на 1 січня 2022 року було 6,77 млн активних клієнтів, зараз майже — 8 млн.
Попри труднощі компанія:
- сприяла перерахуванню майже $1 млрд на потреби Збройних сил з початку вторгнення;
- інвестувала в інфраструктуру, будуючи дата-центри в Києві, Львові та Польщі;
- розгорнула ІТ-системи в хмарі Amazon для забезпечення безперервності роботи;
- придбала фінтех-стартап та збільшила кількість співробітників.
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Українці не просто користуються monobank, а й активно здійснюють через нього благодійні внески. У перший рік повномасштабного вторгнення українці задонатили через monobank 8,5 млрд грн ($224 млн), а у 2023 році ця цифра зросла до 27,4 млрд грн ($721 млн). Кількість людей, які зробили пожертвування, зросла з 3 млн у 2022 році до 5,4 млн у 2023 році.
Нагадаємо, monobank створив новий інструмент для монетизації творчості — База від monobank. Завдяки цьому інструменту глядачі стримерів зможуть донатити і підписуватись на його ФОП. Щоб почати користуватися сервісом, необхідно мати рахунок ФОП у monobank, і залогінитися на base.monobank.ua. Тариф становить 3% — і за донати, і за підписки.
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monobank з 17 листопада до 1 грудня провів перший за шість років баг-баунті. Найбільша нагорода, яку monobank виплатив за результатами баг-баунті - $750 за знайдену вразливість другого рівня.
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