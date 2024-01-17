В monobank озвучили збитки банку від початку повномасштабної війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В monobank озвучили збитки банку від початку повномасштабної війни

Фондовий ринок
32
В monobank озвучили збитки банку від початку повномасштабної війни
В monobank озвучили збитки банку від початку повномасштабної війни, Фото: depositphotos
Загальні фінансові втрати monobank з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну становлять 4,25 млрд грн, або $112 млн.
Про ведення бізнесу під час війни розповіли в інтерв'ю The Kyiv Independent співзасновники мобільного банку Олег Гороховський та Михайло Рогальський.

Фінансові збитки:

  • сформували додатковий резерв у розмірі 3,47 млрд грн ($92 млн);
  • занизили відсотки за кредитами на 780 млн грн ($21 млн).
Читайте також

Обнадійливі цифри:

  • не звільнили жодного співробітника та не знизили зарплати;
  • збільшили кількість співробітників із 2611 до 2741 (з початку повномасштабного вторгнення);
  • збільшили кількість клієнтів: станом на 1 січня 2022 року було 6,77 млн ​​активних клієнтів, зараз майже — 8 млн.

Попри труднощі компанія:

  • сприяла перерахуванню майже $1 млрд на потреби Збройних сил з початку вторгнення;
  • інвестувала в інфраструктуру, будуючи дата-центри в Києві, Львові та Польщі;
  • розгорнула ІТ-системи в хмарі Amazon для забезпечення безперервності роботи;
  • придбала фінтех-стартап та збільшила кількість співробітників.
Читайте також
Українці не просто користуються monobank, а й активно здійснюють через нього благодійні внески. У перший рік повномасштабного вторгнення українці задонатили через monobank 8,5 млрд грн ($224 млн), а у 2023 році ця цифра зросла до 27,4 млрд грн ($721 млн). Кількість людей, які зробили пожертвування, зросла з 3 млн у 2022 році до 5,4 млн у 2023 році.
Нагадаємо, monobank створив новий інструмент для монетизації творчості — База від monobank. Завдяки цьому інструменту глядачі стримерів зможуть донатити і підписуватись на його ФОП. Щоб почати користуватися сервісом, необхідно мати рахунок ФОП у monobank, і залогінитися на base.monobank.ua. Тариф становить 3% — і за донати, і за підписки.
Читайте також
monobank з 17 листопада до 1 грудня провів перший за шість років баг-баунті. Найбільша нагорода, яку monobank виплатив за результатами баг-баунті - $750 за знайдену вразливість другого рівня.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Подивитися варіанти 💳

За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.