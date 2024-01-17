В monobank озвучили збитки банку від початку повномасштабної війни — Finance.ua

В monobank озвучили збитки банку від початку повномасштабної війни Сьогодні 16:03 — Фондовий ринок

В monobank озвучили збитки банку від початку повномасштабної війни, Фото: depositphotos

Загальні фінансові втрати monobank з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну становлять 4,25 млрд грн, або $112 млн.

Про ведення бізнесу під час війни розповіли в інтерв'ю The Kyiv Independent співзасновники мобільного банку Олег Гороховський та Михайло Рогальський.

Фінансові збитки:

сформували додатковий резерв у розмірі 3,47 млрд грн ($92 млн);

занизили відсотки за кредитами на 780 млн грн ($21 млн).

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Обнадійливі цифри:

не звільнили жодного співробітника та не знизили зарплати;

збільшили кількість співробітників із 2611 до 2741 (з початку повномасштабного вторгнення);

збільшили кількість клієнтів: станом на 1 січня 2022 року було 6,77 млн ​​активних клієнтів, зараз майже — 8 млн.

Попри труднощі компанія:

сприяла перерахуванню майже $1 млрд на потреби Збройних сил з початку вторгнення;

інвестувала в інфраструктуру, будуючи дата-центри в Києві, Львові та Польщі;

розгорнула ІТ-системи в хмарі Amazon для забезпечення безперервності роботи;

придбала фінтех-стартап та збільшила кількість співробітників.

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Українці не просто користуються monobank, а й активно здійснюють через нього благодійні внески. У перший рік повномасштабного вторгнення українці задонатили через monobank 8,5 млрд грн ($224 млн), а у 2023 році ця цифра зросла до 27,4 млрд грн ($721 млн). Кількість людей, які зробили пожертвування, зросла з 3 млн у 2022 році до 5,4 млн у 2023 році.

Нагадаємо, monobank створив новий інструмент для монетизації творчості — База від monobank. Завдяки цьому інструменту глядачі стримерів зможуть донатити і підписуватись на його ФОП. Щоб почати користуватися сервісом, необхідно мати рахунок ФОП у monobank, і залогінитися на base.monobank.ua. Тариф становить 3% — і за донати, і за підписки.

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monobank з 17 листопада до 1 грудня провів перший за шість років баг-баунті. Найбільша нагорода, яку monobank виплатив за результатами баг-баунті - $750 за знайдену вразливість другого рівня.

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