Співзасновник monobank Рогальський розповів про закриття проєкту Koto в Британії та проблеми із запуском в Польщі — Finance.ua
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Співзасновник monobank Рогальський розповів про закриття проєкту Koto в Британії та проблеми із запуском в Польщі

Фондовий ринок
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Співзасновник monobank Рогальський розповів про закриття проєкту Koto в Британії та проблеми із запуском в Польщі
Співзасновник monobank Рогальський розповів про закриття проєкту Koto в Британії та проблеми із запуском в Польщі
Співзасновник monobank Михайло Рогальський розповів DOU про проблеми роботи банку на ринках Британії і Польщі.
В Британії monobank у тестовому режимі запустив проєкт Koto на початку 2020-го року і вклав в нього на початку $3,5 млн. На початок цього року сума інвестицій вже складала ₤14 млн.
«Проєкт з’явився ще в 2018-му. Ми двічі запускалися в Британії, зробивши pivot (різка зміна напрямку діяльності. — Ред.). Замість 6 місяців, як казали консультанти, два роки отримували ліцензію. Вона дозволяє відкривати рахунки і видавати кредити. Але ми не можемо використовувати гроші клієнтів для видачі кредитів», — розповів Рогальський.
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За словами Михайла, в Британії під час пандемії Covid, клієнти почали більше погашати кредити, ніж брати нові. Тому реальний старт Koto відбувся навесні 2021-го, коли пандемія вже не була такою гострою і банківська система почала відновлення.
«Ми пропрацювали півроку і зрозуміли, що помилилися з моделлю продукту. Інша проблема полягала в тому, що люди не знали нашого продукту і потрібно було пояснювати, а це довго і дорого», — сказав Рогальський.
Після цього monobank здійснив pivot і запустив «кредитну картку в смартфоні» в грудні 2021-го. Після цього Koto перейменували на The Credit Thing, оскільки одна з компаній подала позов щодо схожості назви. При цьому вона називається «Koyo Loans».
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«Все пішло круто, але сталося 24-те лютого. Ми мали навесні підіймати раунд. Коли ти будуєш кредитний бізнес, тобі потрібно значно більше коштів, ніж звичайному стартапу. Ми розігналися до 1 млн фунтів видачі кредитів на місяць. Ми не підняли раунд навесні», — зазначив Михайло.
Проєкт намагалися перевести на B2B-модель, але через складність процесу цього не вийшло. Наразі The Credit Thing знаходиться в процесі ліквідації, з січня його картки стануть неактивними.
Про вихід monobank на ринок Польщі стало відомо на початку цього року. Цей проєкт називається stereo by mono. Його запуск продиктований тим, що в Польщі, за підрахунками необанку, на початок 2023-го перебувало близько 3 млн українців.
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Михайло Рогальський розповів, що в сусідній країні monobank має готове рішення і «процес йде, але складно спрогнозувати, чим він закінчиться». Тамтешній продукт запускали разом з польськими колегами-банкірами, які мають банк в Бельгії, на ліцензії якого вони працюють. В якийсь момент партнери повідомили monobank про те, що запуск тимчасово неможливий через регулятора, сказав співзасновник monobank.
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За матеріалами:
dev.ua
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