В monobank розповіли, чи планують запровадити підтримку Bitcoin-платежів — Finance.ua
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В monobank розповіли, чи планують запровадити підтримку Bitcoin-платежів

Криптовалюта
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В monobank розповіли, чи планують запровадити підтримку Bitcoin-платежів
В monobank розповіли, чи планують запровадити підтримку Bitcoin-платежів
monobank не планує додавати Bitcoin як опцію оплати для своїх послуг.
Про це заявив співзасновник monobank Михайло Рогальський в інтерв'ю Forbes Ukraine, передає портал «Мінфін».
За його словами, Bitcoin має дуже погану репутацію у європейських та українських регуляторів.
«Оскільки ми маємо свій основний важливий бізнес, ставити його під загрозу, працюючи з високоризиковим активом, було б нелогічно», — заявив Рогальський.
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Він також зазначив, що зараз питання криптовалюти в Україні є небезпечним. За словами Рогальського, єдина перевага цифрових активів перед фіатом — це можливість оминати контроль з боку локального регулятора.
«Не думаю, що в нашій країні будь-коли вільно ходитиме Bitcoin, саме тому що історично НБУ регулює валютний ринок. Моя особиста думка, що Нацбанк (не схвалить. — Ред.), щоб банки вільно проводили операції з криптою», — зазначив співзасновник monobank.

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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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