monobank може вийти на ринок Литви — Finance.ua

monobank може вийти на ринок Литви Сьогодні 16:12 — Фондовий ринок

monobank може вийти на ринок Литви

Український віртуальний банк monobank вивчає можливість відкриватись на литовському ринку.

Про це повідомив співзасновник monobank Михайло Рогальський під час Business Breakfast, передає Forbes.

«У Європі є різні регулятори: є ті, які більш відкриті до нових технологій, до прикладу — Балтійські країни. Зараз лише ведуться розмови з литовським регулятором», — сказав він.

Як повідомлялося, у січні цього року ще один співзасновник monobank Олег Гороховський анонсував вихід банку на польський ринок під назвою stereo. Він обіцяв, що офіційний реліз проєкту відбудеться вже до кінця першого кварталу 2023 року. Утім, у травні стало відомо, що запуск проєкту вирішили відкласти на невизначений термін. Банк зібрав понад 230 тисяч попередніх заявок на отримання картки у Польщі.

Довідка Finance.ua:

співзасновник банківського мобільного застосунку monobank Олег Гороховський оприлюднив цифри шахрайства з картками клієнтів. Найбільшу частку у злочинних діях з картками мають операції соціального інжинірингу, фішинг, псевдоброкери та псевдобіржі, виманювання даних, ненадання товарів та послуг після отримання оплати.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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