В monobank розкрили обсяги шахрайства з картками клієнтів — Finance.ua

В monobank розкрили обсяги шахрайства з картками клієнтів Сьогодні 11:02 — Кримінал

В monobank розкрили обсяги шахрайства з картками клієнтів

Співзасновник банківського мобільного застосунку monobank Олег Гороховський оприлюднив цифри шахрайства з картками клієнтів.

Тільки з березня 2023 року обсяги шахрайські махінації за картками monobank становили 111,4 млн грн при 80-відсотковому рівні протидії.

«Подивіться на динаміку шахрайства за нашими картами. Такою інформацією із вами не поділиться жоден банк. І це при тому, що ми досягли космічного рівня протидії. Наші моделі зупиняють більше 80% цього безумства, і якби не вони, ці цифри були б утричі-вчетверо вищими», — зазначив він.

Читайте також monobank почав відкривати рахунки для самозайнятих осіб

Найбільшу частку у злочинних діях з картками мають операції соціального інжинірингу, фішинг, псевдоброкери та псевдобіржі, виманювання даних, ненадання товарів та послуг після отримання оплати.

«Фінансова обізнаність має щепитися як вакцина», — написав Олег Гороховський.

За його словами, близько 5000 клієнтів щомісяця «проходять вакцинацію не в умовах стаціонару, а вдома».

«І це дуже схоже на самолікування. А самолікування, як відомо, може бути шкідливим для вашого здоров’я, особливо ментального», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

в системі роботи monobank 20 липня стався масштабний збій. Загалом через це фінустанова втратила більше 27 млн грн;

польська Комісія з фінансового нагляду (KNF) має зауваження до фінтех-проєкту stereo by mono від засновників українського monobank.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.