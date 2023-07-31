В monobank розкрили обсяги шахрайства з картками клієнтів — Finance.ua
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В monobank розкрили обсяги шахрайства з картками клієнтів

Кримінал
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В monobank розкрили обсяги шахрайства з картками клієнтів
В monobank розкрили обсяги шахрайства з картками клієнтів
Співзасновник банківського мобільного застосунку monobank Олег Гороховський оприлюднив цифри шахрайства з картками клієнтів.
Тільки з березня 2023 року обсяги шахрайські махінації за картками monobank становили 111,4 млн грн при 80-відсотковому рівні протидії.
«Подивіться на динаміку шахрайства за нашими картами. Такою інформацією із вами не поділиться жоден банк. І це при тому, що ми досягли космічного рівня протидії. Наші моделі зупиняють більше 80% цього безумства, і якби не вони, ці цифри були б утричі-вчетверо вищими», — зазначив він.
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Найбільшу частку у злочинних діях з картками мають операції соціального інжинірингу, фішинг, псевдоброкери та псевдобіржі, виманювання даних, ненадання товарів та послуг після отримання оплати.
«Фінансова обізнаність має щепитися як вакцина», — написав Олег Гороховський.
За його словами, близько 5000 клієнтів щомісяця «проходять вакцинацію не в умовах стаціонару, а вдома».
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«І це дуже схоже на самолікування. А самолікування, як відомо, може бути шкідливим для вашого здоров’я, особливо ментального», — зазначив він.
В monobank розкрили обсяги шахрайства з картками клієнтів

Довідка Finance.ua:

  • в системі роботи monobank 20 липня стався масштабний збій. Загалом через це фінустанова втратила більше 27 млн грн;
  • польська Комісія з фінансового нагляду (KNF) має зауваження до фінтех-проєкту stereo by mono від засновників українського monobank.

Як застрахуватися від шахрайства з вашою банківською карткою 💳

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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