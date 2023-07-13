Стало відомо, чому проєкт stereo від monobank у Польщі досі не запустився — Finance.ua

Стало відомо, чому проєкт stereo від monobank у Польщі досі не запустився Сьогодні 11:10 — Фондовий ринок

Стало відомо, чому проєкт stereo від monobank у Польщі досі не запустився

Польська Комісія з фінансового нагляду (KNF) має зауваження до фінтех-проєкту stereo by mono від засновників українського monobank

Про це повідомляє Forbes з посиланням на трьох співрозмовників, дотичних до проєкту stereo, та на одну з державних структур.

Він мав запуститися на польському ринку ще у березні, але цього досі не сталося. Одна з причин — невдоволення KNF маркетинговою кампанією stereo. Також частково цю проблематику озвучила сама KNF у релізі , опублікованому ще у січні.

У відповіді на запит Forbes, отриманій 10 липня, директор департаменту звʼязків із громадськістю KNF Яцек Баршчевський не надав додаткових коментарів, але зазначив, що загальна позиція комісії викладена саме у січневій публікації. Тоді KNF критично прокоментувала медійну активність фаундерів mono щодо запуску stereo, прямо назвавши її такою, що «може вводити в оману».

Регулятор вважає, що комунікація стосовно stereo може сприйматися як анонс входу на польський банківський ринок Універсал Банку , йдеться у січневому релізі, на який посилається представник KNF Баршчевський.

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Наявність такого зауваження підтверджують і три співрозмовники Forbes, дотичні до перемовин щодо stereo.

«Регулятору не сподобалося позиціонування stereo як окремого банку, хоча він таким ще не є», — каже один із них.

Фаундери mono вирішили заходити в Польщу без посередництва «Універсалу», а через партнерство з «дочкою» бельгійського банку Aion Vodeno, яка працює за моделлю Banking as a Service. Тобто фактично «здає в оренду» свою інфраструктуру компаніям, що не мають банківської ліцензії, але хочуть працювати на цьому ринку. Через таку структуру у KNF виникли питання і до компанії, що оперуватиме stereo з української сторони.

Співрозмовники Forbes, як і Баршчевський з KNF, не уточнили, про що саме йдеться. Однак аналіз був настільки ретельним, що увагу комісії привернула навіть інформація про ще довоєнні перемовини про можливу купівлю monobank консорціумом на чолі з холдингом LetterOne російського бізнесмена Михайла Фрідманата партнерів, зазначив один зі співрозмовників.

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Зрештою, хоча stereo і не повинен чекати документальних дозволів від KNF, співпраця проєкту з польським банком-партнером фактично призупинилася. Ймовірно, регулятор щонайменше порекомендував Vodeno та Aion, якому належить ця компанія, більш зважено поставитися до цього партнерства, припускає один зі співрозмовників. Натяк на це є і у січневому релізі KNF.

«Комісія очікує, що в разі використання Banking as a Service моделей на польському ринку (за таким принципом мали співпрацювати Vodeno та stereo. — Ред.) такі субʼєкти будуть дотримуватися найвищих стандартів у виборі контрагентів, якості та правомірності їхніх послуг і маркетингових комунікацій, а також забезпечуватимуть правильну ідентифікацію субʼєкта, який фактично надає такі послуги», — йдеться у ньому.

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Баршчевський з KNF зазначив, що комісія не відповідатиме на питання про поточний статус stereo та можливість проєкту виправити проблеми, оскільки регулятор «не коментує конкретні кейси».

«Якщо це є причиною блокування запуску проєкту, це може викликати лише здивування та сум, — зазначив у коментарі Forbes Гороховський. — Ми не мали наміру вводити клієнтів в оману, метою передзамовлення було лише визначити потенційний попит на продукт».

Він додав, що команда stereo сподівається все ж досягти порозуміння з KNF.

«Обіцяємо в майбутньому не давати їм приводів для занепокоєння, — каже Гороховський. — Все-таки 250 000 людей хочуть скористатися продуктом, і ми сподіваємося, що нам буде надана можливість обслуговувати їх і платити податки до польського бюджету».

Довідка Finance.ua:

вперше про плани monobank спробувати сили у Польщі стало відомо ще у листопаді 2022-го, коли експансію анонсував співвласник mono та Універсал Банку Сергій Тігіпко;

в середині січня Гороховський оголосив назву нового проєкту (stereo by mono) та відкрив прийом попередніх заявок;

за задумом, stereo має схожий функціонал до monobank з акцентом на онлайн-послугах. Найпомітніше нововведення, яких немає на українському ринку — платна підписка на сервіс. Вона коштує 15 злотих на місяць (близько €3) і дає додаткові можливості й пільгові тарифи;

загальна сума інвестицій у stereo у перший рік становитиме €15 млн.

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