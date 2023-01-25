Гороховський розповів, у скільки обійшовся вихід stereo by mono на польський ринок — Finance.ua

Гороховський розповів, у скільки обійшовся вихід stereo by mono на польський ринок
Польський проект українського monobank — stereo by mono — фінансується співзасновниками Fintech Band Олегом Гороховським, Михайлом Рогальським та Вадимом Ковальовим. Загальна сума інвестицій на перший рік становить €15 млн.
Про це у інтерв’ю Forbes розповів Олег Гороховський.
«З Універсал Банком (банк Сергія Тігіпка, на базі якого працює monobank) ми розраховуємо співпрацювати, тому що клієнти mono нам дуже близькі. І ми розраховуємо, що „Універсал“ буде надійним нашим партнером, особливо щодо можливості переказів Україна-Польща», — сказав Гороховський.
Коментуючи питання про фінансову участь Тігіпка в проєкті фаундер monobank, не став відкидати таку можливість, але в майбутньому. «Можливо, він приєднається трохи пізніше», — зазначив Гороховський.
За його словами, загальна сума інвестицій у stereo на перший рік складає €15 млн. У Польщі проєкт працюватиме на базі місцевого банку Aion, який надаватиме українцям послуги Bank as a Service (BaaS). «Боюся помилитись, але вся частина BaaS — це десь третина від суми», — уточнив Гороховський.
«Ми розуміємо, що не зможемо довго сидіти на провайдері BaaS. Це скоріше швидкий варіант протестувати гіпотезу. Якщо вона спрацює і ми побачимо результат, у перший місяць-два 100 000 клієнтів, то потрібна своя банківська ліцензія», — додав він.
У такому випадку партнери розглядають варіант з купівлею власного банку у Польщі або відкриття Універсал Банком польської філії. «Можливий варіант, що Aion захоче перейти від моделі BaaS до партнерства», — припустив Гороховський.
Довідка Finance.ua:
- 18 січня monobank анонсував вихід на ринок Польщі з проєктом під назвою stereo. Партнери розраховують залучити з млн українців, що перебувають у Польщі. Офіційний запуск stereo відбудеться до кінця першого кварталу 2023 року;
- банкінг матиме такий функціонал: безкоштовний банківський рахунок, віддалена реєстрація через «Дію», меню та підтримка українською, безкоштовні перекази в Україну, відсутність комісії за поповнення та зняття готівки, безкоштовна віртуальна картка (але фізична — до 25 злотих), підтримка Apple та Google Pay.
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