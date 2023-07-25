Гороховський — про збій у monobank: це коштувало нам понад 27 млн грн Сьогодні 17:34

більше 27 млн грн (27 745 728,08 грн). В системі роботи monobank 20 липня стався масштабний збій. Загалом через це фінустанова втратила

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Він зауважив, що того дня відсотки за кредитами не списували. В банку розуміють, що підвели клієнтів. Більш ніж півтора мільйона (1 521 716) з них отримають компенсацію.

«За результатами збою 20 липня, як ми і обіцяли, відсотки за кредитами за той день, коли ми підвели клієнтів, списувати не будемо. Коти завжди платять за своїми боргами», — написав Гороховський в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 20 липня через додаток monobank неможливо було переказати гроші на картку, поповнити мобільний чи здійснити будь-який інший платіж. Ближче до вечора банк відновив роботу.

Попередній збій у monobank був зафіксований 1 лютого. Клієнти почали скаржитись, що додаток не працює. При спробі кожної операції зявлялися різноманітні емблеми кота, під яким — пропозиція «спробувати ще раз».

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