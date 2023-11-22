6 років monobank. Цікаві факти про фінтех-проєкт — Finance.ua

6 років monobank. Цікаві факти про фінтех-проєкт Вчора 14:45 — Фондовий ринок

6 років monobank. Цікаві факти про фінтех-проєкт, Фото: monobank

Сьогодні monobank виповнилося 6 років. За цей час компанія Fintech Band увійшла до десятки найбільших IT-компаній країни. За цей час компанія Fintech Band увійшла до десятки найбільших IT-компаній країни.

У день народження мобільного банку Finance.ua вирішив зібрати декілька цікавих фактів про проєкт.

Важливі цифри 2023 року для банку:

за 6 років банк видав 16,2 млн емітованих карток і в серпні 2023 року зайняв друге місце серед українських банків за кількістю емітованих карток;

клієнти банку накопичили понад 5 млн гривень кешбеку;

через «Банку» в додатку зібрали 28 млрд гривень на благодійність. Зараз це головний інструмент волонтерів;

15 листопада 2023 року картку mono відкрив 7 777 777-ий клієнт;

після того, як Національний банк оголосив про запровадження плаваючого курсу, за вечір клієнти банку купили 7,2 мільйона доларів на тримісячні депозити та 10,8 мільйона доларів на карти. Це вчетверо більше, ніж зазвичай;

CNBC включив monobank до глобального рейтингу ТОП-200 фінтех-компаній світу. monobank — єдиний проект з України в рейтингу;

у липні банк зафіксував рекорд з найшвидшої реєстрації клієнта в mono через Дія — 99 секунд;

мобільний застосунок monobank посів перше місце у рейтингу цифрових банків України, який склав Forbes, набравши 17 балів з 20.

Також у мобільному додатку банку є ігри і вони досить популярні серед користувачів. Одна гра — Space Invader, а друга — «Саперт» із Патроном.

Цікаво, що в 2020 році сумарна кількість годин, скільки провели клієнти банку в грі «Саперт» із Патроном — складає 30 років. Також зараз всі з нетерпінням чекають оновлення застосунку.

В цьому році mono запустив міжнародну доставку фізичних карток у понад 180 країн. Це перша технологічна реалізація міжнародної доставки карток клієнтам серед українських банків.

Крім того, monobank вже готується вийти на ринок Польщі з проєктом stereo by mono. За задумом, stereo має схожий функціонал до monobank з акцентом на онлайн-послугах. Але Польська Комісія з фінансового нагляду має зауваження до фінтех-проєкту. Тому, коли проєкт запуститься у Польщі - поки невідомо.

До речі, до свого дня народження мобільний банк збирає на FPV дрони «Колібрі» для 53 ОМБр, ціль — 50 мільйонів гривень. За донат можна отримати подарунок. Деталі на своїй сторінці в Telegram розповів співзасновник проєкту Олег Гороховський. Тож, приєднуйтесь до привітань 🎈

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