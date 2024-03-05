Для ФОПів в Україні можуть запровадити новий збір: що ще готує уряд — Finance.ua

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Для ФОПів в Україні можуть запровадити новий збір: що ще готує уряд

Казна та Політика
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Для ФОПів в Україні можуть запровадити новий збір: що ще готує уряд
Для ФОПів в Україні можуть запровадити новий збір: що ще готує уряд
Український бюджет потребує додаткових надходжень. На цьому тлі Кабінет Міністрів України готує законопроєкт, яким, зокрема, пропонується запровадження військового збору для ФОПів.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.
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За його словами, Міністерство фінансів працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 млрд гривень.
«Мова йде про збільшення військового збору, запровадження військового збору для ФОП, які сьогодні його не сплачують для юридичних платників єдиного податку, для певних видів операцій — з нерухомим майном, ювелірними виробами та інших операцій», — пояснив він.
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Нардеп зауважив, що йдеться про комплекс пропозицій, «які з миру по нитці збирають ці 44 мільярди».
«І це Кабмін нам запропонує в якості законопроекту. Уже в березні очікуємо на цей законопроект», — додав Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

  • у Міністерстві фінансів України розробили Національну стратегію доходів до 2030 року. Нею передбачене, зокрема, запровадження прогресивної шкали податків;
  • прогресивна шкала оподаткування — це економічно обґрунтований підхід, що відповідає практиці європейських країн, та був відображений у Національній стратегії доходів до 2030 року;
  • питання оподаткування домогосподарств найближчим часом не буде розглядатись.
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За матеріалами:
УНІАН
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