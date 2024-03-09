Позитивне сальдо торгівлі Польщі з Україною встановило рекорд за час великої війни — Finance.ua

Позитивне сальдо торгівлі Польщі з Україною встановило рекорд за час великої війни Сьогодні 16:01 — Казна та Політика

За час повномасштабного вторгнення значно зріс польський експорт в Україну. У минулому році позитивне сальдо торгівлі з Україною встановило рекорд — 31,4 млрд злотих.

Про це пише Rzeczpospolita із посиланням на дані Центрального статистичного управління Польщі.

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Нині на кордоні ведуться страйки польських фермерів, які вимагають закрити кордон для товарів з України. Однак за даними статистики, торік Київ посів сьоме місце у рейтингу експортерів.

У минулому році вартість польського експорту в Україну досягла рекордних показників — 51,7 млрд злотих ($13 млрд), у той час, як імпорт становить лише 20,3 млрд злотих ($5,1 млрд).

Позитивний торговельний баланс для Польщі досягає 31,4 млрд злотих, що також є рекордом.

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За даними видання, польський експорт в Україну росте з року в рік.

У 2020 році він лише трохи перевищив 23 млрд злотих, через рік збільшився майже до 29 млрд злотих. У 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, експорт уже досяг 45,6 млрд злотих, а у 2023 році — зріс до 51,7 млрд.

theБабель За матеріалами:

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