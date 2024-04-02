Митниця перевиконала план у першому кварталі: скільки перерахувала до держбюджету — Finance.ua

Митниця перевиконала план у першому кварталі: скільки перерахувала до держбюджету
У I кварталі 2024 року митні органи перерахували до Державного бюджету 136,8 млрд грн.
Про це повідомляє Державна митна служба.
«Протягом січня-березня 2024 року до Державного бюджету України перераховано 136,8 млрд грн митних платежів. Очікувані надходження до державної скарбниці виконані на 106,3%», — сказано в повідомленні.
Порівняно з аналогічним періодом 2023 року фактичні надходження до бюджету збільшились на 35,6% або на 35,9 млрд грн.
Зокрема, у березні 2024 року до Держбюджету перераховано 49,7 млрд грн митних платежів.
Нагадаємо, український товарообіг за січень-лютий 2024 року склав 16,8 млрд доларів. Це на 2% більше показника аналогічного періоду 2023-го.
З 29 березня в Україні можна легко декларувати експрес-відправлення та сплачувати митні платежі прямо зі смартфону. Митна служба повідомила про можливість самостійного декларування експрес-відправлень громадянами в особистому кабінеті на веб-порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» шляхом подання електронної митної декларації М-16.
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