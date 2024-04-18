Україна наступного тижня отримає другий транш макрофіну на 1,5 мільярда євро — Єврокомісія Сьогодні 10:13 — Казна та Політика

Україна наступного тижня отримає другий транш макрофіну на 1,5 мільярда євро — Єврокомісія

Україна наступного тижня отримає другий транш з погодженої програми макрофінансової допомоги Ukraine Facility від ЄС обсягом 1,5 млрд євро.

Про це заявив генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення Герт-Ян Купман під час форуму партнерства США та України.

За його словами вже наступного тижня Україна отримає другий транш у розмірі 1,5 млрд євро з погодженої програми макрофінансової допомоги на 50 млрд євро Ukraine Facility.

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Раніше у березні цього року Україна вже отримала перший транш обсягом 4,5 млрд євро.

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко наголосив на необхідності стабільної підтримки українського бюджету від ключових партнерів, оскільки ситуація наразі є досить непевною саме через затримку рішення про підтримку України в Конгресі США.

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50 млрд євро. З них: Нагадаємо, 15 квітня Європейська Комісія схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024−2027 роки. Загальний обсяг коштів, передбачений Ukraine Facility, —. З них:

на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро;

інвестиційний фонд — 6,97 млрд євро;

на технічну та адміністративну підтримку — 4,76 млрд євро.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив , що цього року Україна розраховує отримати ще понад 11 мільярдів євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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