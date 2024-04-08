У Мінфіні назвали суму, яку Україна розраховує отримати в рамках програми Ukraine Facility в 2024 році — Finance.ua

У Мінфіні назвали суму, яку Україна розраховує отримати в рамках програми Ukraine Facility в 2024 році
Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що цього року Україна розраховує отримати ще понад 11 мільярдів євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
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«Навіть в умовах повномасштабної війни уряд України відданий впровадженню реформ та спільно визначених з партнерами задач. Європейський Союз — один із ключових наших партнерів у політико-економічних відносинах і ми прагнемо розширювати економічну співпрацю, яка є ще однією сходинкою на шляху України до її європейського майбутнього», — зазначив міністр фінансів.
Скільки ЄС вже надав Україні
Від лютого 2022 року Європейський Союз надав Україні понад 30 млрд євро прямої бюджетної підтримки.
У березні 2024 року Україна отримала перший транш в рамках перехідного фінансування Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро.
Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Україна може отримати вже у квітні за результатами виконання реформ, та позитивної оцінки Європейської Комісії. Україна вже виконала три з п’яти індикаторів.
Україна має виконати ще три індикатори
На найближчі три місяці Мінфін України має виконати три індикатори в сфері своєї відповідальності для залучення подальшої бюджетної підтримки:
- схвалення плану цифровізації Державної митної служби України (виконано);
- схвалення Бюджетної декларації на 2025−2027 роки;
- схвалення плану заходів з реалізації Дорожньої карти реформування управління державними інвестиціями.
Виконання всіх індикаторів за Програмою для першого етапу дозволить залучити бюджетну підтримку обсягом близько 4 млрд євро.
Загалом, у 2024 році Інструментом передбачено 16 млрд євро.
Нагадаємо, раніше радник президента України Олег Устенко заявляв, що цьогоріч очікується, що Україна отримає 5,4 млрд доларів від МВФ, ця допомога надходитиме протягом 2024 року кількома траншами.
18 березня уряд затвердив план Ukraine Facility, а вже 20 березня премʼєр-міністр Денис Шмигаль передав план президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Загалом План реформ України охоплює 15 сфер.
Україна в 2024 році потребує щонайменше 37 млрд доларів фінансової допомоги.
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