У Мінфіні назвали суму, яку Україна розраховує отримати в рамках програми Ukraine Facility в 2024 році — Finance.ua

У Мінфіні назвали суму, яку Україна розраховує отримати в рамках програми Ukraine Facility в 2024 році Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

У Мінфіні назвали суму, яку Україна розраховує отримати в рамках програми Ukraine Facility в 2024 році

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що цього року Україна розраховує отримати ще понад 11 мільярдів євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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«Навіть в умовах повномасштабної війни уряд України відданий впровадженню реформ та спільно визначених з партнерами задач. Європейський Союз — один із ключових наших партнерів у політико-економічних відносинах і ми прагнемо розширювати економічну співпрацю, яка є ще однією сходинкою на шляху України до її європейського майбутнього», — зазначив міністр фінансів.

Скільки ЄС вже надав Україні

Від лютого 2022 року Європейський Союз надав Україні понад 30 млрд євро прямої бюджетної підтримки.

У березні 2024 року Україна отримала перший транш в рамках перехідного фінансування Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро.

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Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Україна може отримати вже у квітні за результатами виконання реформ, та позитивної оцінки Європейської Комісії. Україна вже виконала три з п’яти індикаторів.

Україна має виконати ще три індикатори

На найближчі три місяці Мінфін України має виконати три індикатори в сфері своєї відповідальності для залучення подальшої бюджетної підтримки:

схвалення плану цифровізації Державної митної служби України (виконано);

схвалення Бюджетної декларації на 2025−2027 роки;

схвалення плану заходів з реалізації Дорожньої карти реформування управління державними інвестиціями.

Виконання всіх індикаторів за Програмою для першого етапу дозволить залучити бюджетну підтримку обсягом близько 4 млрд євро.

Загалом, у 2024 році Інструментом передбачено 16 млрд євро.

Нагадаємо, раніше радник президента України Олег Устенко заявляв , що цьогоріч очікується, що Україна отримає 5,4 млрд доларів від МВФ, ця допомога надходитиме протягом 2024 року кількома траншами.

18 березня уряд затвердив план Ukraine Facility, а вже 20 березня премʼєр-міністр Денис Шмигаль передав план президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Загалом План реформ України охоплює 15 сфер.

Україна в 2024 році потребує щонайменше 37 млрд доларів фінансової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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