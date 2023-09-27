На відбудову України необхідно $400−500 млрд — Ukraine Facility Сьогодні 21:03 — Казна та Політика

На відбудову України необхідно $400−500 млрд — Ukraine Facility

Потреби у фінансуванні відновлення України після війни оцінюються експертами у 400−500 млрд євро.

Міністерство економіки України представило концептуальну записку Плану України за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу.

«Відбудова України стане одним з найбільш масштабних проєктів в сучасному світі. Потрібен відповідний рівень координації зусиль, добре спланована стратегія з чітким розумінням потреб та пріоритетів. План України може стати основою для цього, включаючи необхідні державні зміни, економічні реформи та ключові сектори для розвитку. Водночас 50 млрд євро, передбачених програмою, не вистачить для забезпечення всіх потреб. Тому ми закликаємо наших партнерів, включно з країнами G7 та міжнародними фінансовими інституціями, доєднатися до втілення та подальшого розширення Плану. Консолідація міжнародної підтримки дозволить нам швидко відновити зруйноване та забезпечити стійке зростання економіки», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Нагадаємо, Міністерство економіки України завершило підготовку концептуальної записки Плану України в рамках Ukraine Facility.

Концептуальна записка містить ключові пріоритети та програму заходів, які будуть розширені та деталізовані у Плані України, і перетворяться на щоквартальні критерії виконання.

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Затвердження концептуальної записки Плану України дозволяє розпочати перемовини з широким колом країн-партнерів та фінансових організацій для забезпечення потреб з відновлення та розвитку України.

Координаційна платформа донорів слугуватиме центром для планування, фінансування та моніторингу процесу реалізації проєктів з відновлення та реконструкції, включаючи програму Ukraine Facility.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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