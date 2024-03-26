В ОП пояснили, як надходитиме допомога Україні від партнерів у 2024 році — Finance.ua

В ОП пояснили, як надходитиме допомога Україні від партнерів у 2024 році Сьогодні 10:04 — Казна та Політика

В ОП пояснили, як надходитиме допомога Україні від партнерів у 2024 році

Цьогоріч очікується, що Україна отримає 5,4 млрд доларів від МВФ, ця допомога надходитиме протягом 2024 року кількома траншами.

Про це повідомив в ефірі Українського радіо радник президента України Олег Устенко.

За його словами, перший транш надійде в Україну вже протягом найближчих днів — 880 млн доларів, попереду ще декілька траншів упродовж року.

Читайте також Байден підписав бюджет США на 2024 рік: чи є допомога Україні

«Ніби незначна сума, але з точки зору можливості залучати додаткові кошти це важливий сигнал співпраці з МВФ», — сказав Устенко.

Загалом, зауважив експерт, програма співпраці з МВФ — це програма розширеного кредитування, розрахована на майже 15,6 млрд доларів, вона триває протягом кількох років.

Читайте також Які реформи у фінансовій сфері передбачені у плані для Ukraine Facility

«Міжнародний валютний фонд, як кажуть експерти у Вашингтоні, має ключі від воріт. Тобто коли працює МВФ, то заходять й інші інвестори та працюють міжнародні фінансові інституції. Кошти, які заходять від міжнародних інституцій та у вигляді підтримки від наших союзників і партнерів, ідуть до державного бюджету і використовуються на всі ті програми, які не пов’язані з обороною та безпекою країни. Безпека та оборона — усі відповідні статті державного бюджету — фінансуються за рахунок наших власних коштів і податків, які Україна збирає всередині країни. Йдеться про приблизно 40 млрд доларів на рік, це стаття витрат на безпеку та оборону, і приблизно така сама стаття витрат на не безпекові програми соціального призначення — фінансування дефіциту Пенсійного фонду, зарплат вчителів, лікарів та ін.», — розповів Устенко.

Щодо не оборонних програм, зауважив радник президента, загальна потреба — 40 млрд доларів на рік. Із них 19 млрд доларів (або 18 млрд євро) затверджена програма з Євросоюзом — Ukrainian Facility, розрахована до 2027 року.

Читайте також Марченко озвучив план Б на випадок відсутності допомоги Україні від США

Додаткові кошти Україна отримує від МВФ, як вже зазначалося, у розрахунку 5,4 млрд доларів на цей рік.

«Тобто їх можна додавати до згаданих 19 млрд — і отримаємо суму 24,4 млрд доларів, включаючи кошти від МВФ. Є очікування, що будуть знайдені кошти і врешті-решт проголосовані у США — приблизно 10 млрд доларів. Отже, разом 34,5 млрд доларів зайдуть від Євросоюзу, МВФ, США, а решта буде частково профінансована за рахунок підтримки з боку інших союзників і партнерів та нашого внутрішнього запозичення», — зазначив Устенко.

Довідка Finance.ua:

22 березня виконавча рада МВФ провела засідання щодо третього перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) для України та схвалила виділення наступного траншу за програмою у розмірі 880 мільйонів доларів;

програма МВФ для України в межах Механізму розширеного фінансування (EFF) була затверджена Фондом 31 березня 2023 року. Вона розрахована на чотири роки та передбачає виділення загалом 15,6 млрд дол. Україні.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.