Які реформи у фінансовій сфері передбачені у плані для Ukraine Facility — Finance.ua

Які реформи у фінансовій сфері передбачені у плані для Ukraine Facility Сьогодні 21:01 — Казна та Політика

Які реформи у фінансовій сфері передбачені у плані для Ukraine Facility

18 березня уряд затвердив план Ukraine Facility, а вже 20 березня премʼєр-міністр Денис Шмигаль передав план президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Загалом План реформ України охоплює 15 сфер.

Про це пише Міністерство фінансів України.

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План є інструментом для отримання Україною фінансової допомоги протягом 2024−2027 років. Бюджетна підтримка в рамках Ukraine Facility надаватиметься за результатами виконання щоквартальних індикаторів Плану. Перед здійснення квартальних виплат, Єврокомісія перевірятиме виконання передбачених у Плані індикаторів, а також відсутність змін щодо вже проведених реформ.

Міністерство фінансів України відповідальне за три напрями плану: управління державними фінансами, боротьбу з відмиванням грошей і фінансові ринки. Мінфін також є співвиконавцем у розділах управління державними активами, людський капітал, бізнес-середовище, децентралізація та регіональна політика, транспорт, агропродовольчий сектор, управління критично важливим матеріалами.

Реформування системи управління державними фінансами спрямовано на удосконалення управління доходами, державними фінансами, державним боргом, публічними інвестиціями, системи аудиту та фінансового контролю. Реформи у цій сфері визначаються трьома комплексними стратегічними документами: Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2022−2025 роки, Національна стратегія доходів до 2030 року та Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2024−2026 роки. Усі заходи мають на меті підвищення макроекономічної та фінансової стійкості України, забезпечення ефективного використання державних коштів, наближення до стандартів Європейського Союзу та сприяння сталому зростанню.

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У сфері боротьби з відмиванням грошей, у частині відповідальності Міністерства фінансів, зусилля будуть зосереджені на приведенні українського законодавства у відповідність до законодавства ЄС та стандартів FATF, у тому числі щодо цільових фінансових санкцій, фінансових розслідувань. Зокрема, реформи передбачають створення єдиного реєстру банківських рахунків, що суттєво покращить процес запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

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У напрямі реформування фінансового сектору Міністерство фінансів працюватиме над впровадженням комплексних заходів для зниження державної частки у банківському секторі. Ключовим етапом має стати затвердження нової Стратегії банків державного сектору, після чого будуть розроблені стратегії для кожного держбанку окремо. Також Мінфін у співпраці з іншими інституціями відповідальний за напрацювання кроків для вирішення проблеми непрацюючих кредитів.

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