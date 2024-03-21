Що НБУ думає про зростання курсу долара — Finance.ua

Що НБУ думає про зростання курсу долара Сьогодні 09:04 — Валюта

Що НБУ думає про зростання курсу долара

Ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння НБУ щодо цілей з інфляції та привабливості заощаджень у гривні. Курс визначається динамікою попиту і пропозиції.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню « Forbes. Україна ».

«На нашу думку ситуація на валютному ринку залишається достатньо контрольованою. Курс у нас коливається як в одну, так і в іншу сторону. Так, дійсно, протягом останніх тижнів більше бачили послаблення обмінного курсу», — сказав він.

Ніколайчук нагадав, що динаміка обмінного курсу визначається змінами в балансі попиту і пропозиції валюти на ринку.

«І на сьогоднішній день та динаміка, яка є, на нашу думку, є абсолютно узгодженою з нашими цілями по забезпеченню привабливості гривні. Наші інструменти в гривні залишаються привабливими з урахуванням поточного рівня інфляції, прогнозованого рівня інфляції. Також ця динаміка не підважує нашу мету утримання на відносно низькому рівні інфляції цього року», — сказав заступник голови НБУ.

Нагадаємо, курс долара за останні десять днів зріс приблизно на 1 гривню. Офіційний курс НБУ на 20 березня вперше перетнув позначку 39 гривень та досяг 39,13 грн/долар.

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