Що змінилося на ринку небанківських фінпослуг протягом лютого — відповідь НБУ Сьогодні 21:38 — Казна та Політика

Що змінилося на ринку небанківських фінпослуг протягом лютого — відповідь НБУ, Фото: НБУ

Минулого місяці кількість учасників небанківського фінансового ринку зросла до 1060. Протягом лютого на ринку з’явилося чотири нових гравці, водночас два вирішили залишити ринок.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

«Із реєстрів примусово виключено одну фінансову компанію та за ініціативою заявника виключено одного страховика. Водночас до реєстру включено одного страхового брокера та три колекторські компанії», — йдеться в повідомленні.

Інфографіка: Національний банк України

У НБУ повідомляють, що за попередній місяць добровільно анулювали всі ліцензії двом установам — фінансовій компанії та страховику. Це було зроблено на підставі поданих ними заяв.

Двом іншим фінансовим компаніям погодили зміну обсягу ліцензії. Зокрема, одній фінансовій компанії дозволено розширити обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

У той же час, ще одній фінансовій компанії було дозволено скоротити обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

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Станом на 29 лютого на небанківському ринку працювали:

586 фінансових компаній (у січні було 528);

86 страховиків non-life (було 87);

12 life-страховиків (кількість не змінилася);

один страховик зі спеціальним статусом;

125 ломбардів (кількість не змінилася);

129 кредитних спілок (кількість не змінилася);

10 лізингових компаній (було 69);

37 страхових брокерів (було 36);

74 колекторські компанії (було 71).

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (було 19) та 21 небанківську групу (було 20).

На платіжному ринку діє 18 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (було 19), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (було 16).

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Скасування реєстрації двох платіжних систем відбулося за зверненням операторів цих платіжних систем (тобто добровільно).

На ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед яких:

20 платіжних установ (було 19);

11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася);

один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася);

один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

35,5 млрд грн в еквіваленті. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок, який відкрив Національний банку України, надійшло понадв еквіваленті.

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