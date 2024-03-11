Нацбанк у лютому оштрафував «Укрпошту» та два банки на понад 18 мільйонів — Finance.ua
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Нацбанк у лютому оштрафував «Укрпошту» та два банки на понад 18 мільйонів

Фондовий ринок
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Нацбанк у лютому оштрафував «Укрпошту» та два банки на понад 18 мільйонів
Нацбанк у лютому оштрафував «Укрпошту» та два банки на понад 18 мільйонів
Національний банк у лютому наклав штрафи на два українські банки та АТ «Укрпошта» за порушення законодавства.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Регулятор зазначає, що «Кристалбанк» та «Акордбанк» отримали штрафи у розмірі 400 тис грн кожен за ненадання достовірної інформації в повному обсязі щодо дотримання закону про протидію відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, та за порушення валютного законодавства відповідно.
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Також Нацбанк оштрафував державну «Укрпошту» на 17,39 млн грн за порушення проведення належного первинного фінансового моніторингу.
Також національний поштовий оператор отримав письмове застереження за порушення щодо валютного нагляду, а саме, невизначення у внутрішніх документах порядку здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
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Регулятор направив аналогічне застереження «Комінбанку» — за несвоєчасне та не в повному обсязі подання інформації щодо виконання банком вимог законодавства у сфері протидії відмиванню грошей, отриманих нелегальним шляхом.
Також штрафи отримали за порушення норм законодавства ще 12 фінансових установ.
За матеріалами:
Економічна Правда
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