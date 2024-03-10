Скільки коштів зі спецрахунку Нацбанку перерахували на потреби оборони — Finance.ua

Скільки коштів зі спецрахунку Нацбанку перерахували на потреби оборони Сьогодні 08:10 — Казна та Політика

Скільки коштів зі спецрахунку Нацбанку перерахували на потреби оборони

Від початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок, який відкрив Національний банку України, надійшло понад 35,5 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Станом на 1 лютого 2024 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить майже 1,8 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 259 млн грн», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що кошти отримали як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

З-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 15,8 млрд грн в еквіваленті.

Скільки коштів перерахували на потреби оборони

Від початку повномасштабної агресії росії на потреби оборони перераховано понад 34 млрд грн, у лютому 2024 року — понад 846 млн грн.

Переказати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням

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