У Мінекономіки розповіли, коли Єврокомісія має схвалити план уряду для Ukraine Facility — Finance.ua

У Мінекономіки розповіли, коли Єврокомісія має схвалити план уряду для Ukraine Facility Сьогодні 17:42 — Казна та Політика

У Мінекономіки розповіли, коли Єврокомісія має схвалити план уряду для Ukraine Facility

План уряду для реалізації програми Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні 50 млрд євро, Єврокомісія схвалить протягом кількох наступних тижнів

Про це заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив у кулуарах закритої дискусії «Економіка воєнного часу: уроки минулого для стійкого майбутнього» в Київській школі економіки (KSE), передає Інтерфакс-Україна.

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Він пояснив, що його оптимістичний прогноз пов’язаний із тим, що на етапі підготовки документа відбувалась тісна координація з ЄК.

Ukraine Facility — інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024−2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд — 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку — 4,76 млрд євро.

Україна 20 березня отримала перші 4,5 млрд євро у межах перехідного фінансування, а для отримання наступних 1,5 млрд у квітні має виконати ще два з п’яти індикаторів, які заплановано до виконання у першому кварталі поточного року.

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План уряду для програми було передано Єврокомісії минулого тижня.

Нагадаємо, 28 лютого ЄС остаточно схвалив чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро. Це інструмент Ukraine Facility, який допоможе уряду України фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в економіку та пришвидшить членство України в ЄС.

18 березня уряд ухвалив план для програми Ukraine Facility. У Єврокомісії назвали це великим досягненням.

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