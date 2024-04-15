У травні Україна може отримати від ЄС 1,9 млрд євро макрофіну — Finance.ua

У травні Україна може отримати від ЄС 1,9 млрд євро макрофіну Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

У травні Україна може отримати від ЄС 1,9 млрд євро макрофіну

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що розмір наступного після квітня траншу макрофінансової допомоги для України може складати 1,9 млрд євро.

Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ на тлі засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань.

Домбровскіс нагадав, що Україна у березні вже отримала перший транш з погодженої програми макрофінансової допомоги на 50 млрд євро Ukraine Facility, та у квітні має отримати 1,5 млрд.

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Він нагадав також про вже схвалений Україною план реформ, поетапне виконання якого буде умовою для отримання наступних траншів та одночасно буде наближати Україну до відповідності стандартам ЄС у рамках її євроінтеграційної роботи.

«Що стосується наступних кроків: Єврокомісія оцінює український план реформ з метою визначити квартальні індикатори виконання реформ та інвестицій для розблокування наступних платежів. Невдовзі ми фіналізуємо цю роботу і передамо оцінку Раді ЄС. Коли буде досягнуто погодження, це відкриє шлях до виплати Україні попереднього фінансування у розмірі 1,9 млрд євро, найбільш імовірно — у травні», — розповів Домбровскіс.

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Нагадаємо, 18 березня уряд України ухвалив план реформ для Ukraine Facility, що є основою надання фінансової підтримки від Євросоюзу в межах чотирирічної програми загальним обсягом 50 млрд євро.

20 березня Єврокомісія переказала Україні перший транш з Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро.

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Економічна Правда За матеріалами:

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