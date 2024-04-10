Єврокомісія розповіла, коли Україна отримає другий транш допомоги від ЄС — Finance.ua

Єврокомісія розповіла, коли Україна отримає другий транш допомоги від ЄС Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

Єврокомісія розповіла, коли Україна отримає другий транш допомоги від ЄС

Європейська комісія поінформувала Керівний комітет ЄС про виділення Україні в березні 4,5 млрд євро в рамках проміжного фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Програма надає таку необхідну ліквідність для фінансування функціонування держави, наприклад, виплати заробітної плати, пенсій та надання основних державних послуг, щоб Україна могла продовжувати концентрувати зусилля на перемозі у війні.

«Другий транш попереднього фінансування в розмірі 1,5 мільярда євро для України заплановано на квітень за умови позитивної оцінки виконання узгоджених умов», — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 лютого цього року лідери країн Євросоюзу під час спеціального саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. Кошти мають передати в рамках програми Ukraine Facility.

Така програма передбачає, що Україна повинна буде виконати низку умов для того, щоб отримувати гроші.

Перші гроші в рамках Ukraine Facility Україна отримала в березні.

Довідка Finance.ua:

міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що цього року Україна розраховує отримати ще понад 11 мільярдів євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility;

від лютого 2022 року Європейський Союз надав Україні понад 30 млрд євро прямої бюджетної підтримки;

на найближчі три місяці Мінфін України має виконати три індикатори в сфері своєї відповідальності для залучення подальшої бюджетної підтримки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.