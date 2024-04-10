Єврокомісія розповіла, коли Україна отримає другий транш допомоги від ЄС — Finance.ua

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Єврокомісія розповіла, коли Україна отримає другий транш допомоги від ЄС

Казна та Політика
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Єврокомісія розповіла, коли Україна отримає другий транш допомоги від ЄС
Єврокомісія розповіла, коли Україна отримає другий транш допомоги від ЄС
Європейська комісія поінформувала Керівний комітет ЄС про виділення Україні в березні 4,5 млрд євро в рамках проміжного фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
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Програма надає таку необхідну ліквідність для фінансування функціонування держави, наприклад, виплати заробітної плати, пенсій та надання основних державних послуг, щоб Україна могла продовжувати концентрувати зусилля на перемозі у війні.
«Другий транш попереднього фінансування в розмірі 1,5 мільярда євро для України заплановано на квітень за умови позитивної оцінки виконання узгоджених умов», — ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 лютого цього року лідери країн Євросоюзу під час спеціального саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. Кошти мають передати в рамках програми Ukraine Facility.
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Така програма передбачає, що Україна повинна буде виконати низку умов для того, щоб отримувати гроші.
Перші гроші в рамках Ukraine Facility Україна отримала в березні.

Довідка Finance.ua:

  • міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що цього року Україна розраховує отримати ще понад 11 мільярдів євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility;
  • від лютого 2022 року Європейський Союз надав Україні понад 30 млрд євро прямої бюджетної підтримки;
  • на найближчі три місяці Мінфін України має виконати три індикатори в сфері своєї відповідальності для залучення подальшої бюджетної підтримки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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