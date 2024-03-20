У Мінфіні повідомили, на що піде транш ЄС на 4,5 млрд євро — Finance.ua
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У Мінфіні повідомили, на що піде транш ЄС на 4,5 млрд євро

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У Мінфіні повідомили, на що піде транш ЄС на 4,5 млрд євро
У Мінфіні повідомили, на що піде транш ЄС на 4,5 млрд євро
Держбюджет України отримав перший транш в рамках перехідного фінансування обсягом 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
«Залучені кошти допоможуть своєчасно та у повному обсязі профінансувати першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету», — сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
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У рамках перехідного фінансування перед Україною на порядку денному стоїть 5 реформ у таких сферах:
  • управління державними фінансами,
  • боротьба з корупцією,
  • розвиток бізнес-середовища тощо.
Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Україна може отримати вже у квітні за результатами задовільного виконання таких реформ, та позитивної оцінки Європейської комісії, повідомили в Мінфіні.

Довідка Finance.ua:

  • Ukraine Facility — це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024−2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро.
  • З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, інвестиційний фонд — 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку — 4,76 млрд євро.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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