Україна отримала новий транш від МВФ — Finance.ua

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Україна отримала новий транш від МВФ

Казна та Політика
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Україна отримала новий транш від МВФ
Україна отримала новий транш від МВФ
Сьогодні, 26 березня, Україна отримала четвертий транш фінансування на суму близько $880 млн (663,9 млн СПЗ) від МВФ в рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Таким чином, Україна залучила вже близько $5,4 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ).
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«Додаткове фінансування від МВФ на пріоритетні потреби Державного бюджету України — результат успішного третього перегляду програми EFF. Завдяки своєчасній підтримці ми спроможні й надалі зберігати фінансову стабільність в Україні. Після третього перегляду ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та, зрештою, європейської інтеграції України», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
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Як написав прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram, кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність.
«Україна продовжує успішно виконувати свої зобов’язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми», — написав він.

Довідка Finance.ua:

  • 21 березня, Виконавча рада МВФ завершила третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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