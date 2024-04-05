Що зміниться для України після вступу до ЄС — Finance.ua

Що зміниться для України після вступу до ЄС Сьогодні 09:47 — Казна та Політика

Що зміниться для України після вступу до ЄС

Старший проєктний менеджер Команди підтримки реформ Мінекономіки України Тарас Шимко, говорить, що прогнозувати економічний розвиток України після вступу до ЄС — непросто, адже в цій історії багато змінних, які можуть кардинально вплинути на результат.

Втім, можна говорити про певні сценарії та готовність держави до різних варіантів розвитку подій.

«Зростання економіки на рівні 4% чи навіть 7% потребує зміцнення інституцій, успішних реформ, залучення інвестицій тощо. Однак і цього недостатньо. Здійснення оптимістичного прогнозу залежить від ефективного використання коштів, зокрема призначених для відбудови. Ключове питання — чи матиме Україна достатньо власних кваліфікованих працівників і ресурсів для втілення цих проєктів у майбутньому», — пояснив Шимко.

Він додає, що інший важливий аспект — вплив конкуренції на ринках. Вступ до єдиного ринку ЄС може стати джерелом як нових можливостей, так і викликів для українських компаній. З одного боку, доступ до великого ринку споживачів може стимулювати збільшення експорту та залучення інвестицій. З іншого боку, підвищена конкуренція може поставити під загрозу позиції внутрішніх виробників і вимагати від них підвищення конкурентоспроможності.

Нагадаємо, що досі триває блокада кордону польськими аграріями, які протестують проти імпорту сільськогосподарської продукції з України. Польща відмовляється підтримувати продовження режиму лібералізації торгівлі ЄС з Україною. Аграрії скаржаться на конкуренцію та пропонують додаткові заходи для захисту польських фермерів від української конкуренції.

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Невдоволені конкуренцією не лише польські фермери. Угорщина та Словаччина також доєднувалися до блокування кордону та проводили акції протестів.

Ключовий аспект для стабільного розвитку — створення високої доданої вартості у виробництві та суттєве збільшення експорту. Йдеться не лише про переробку сировини, але й активну інтеграцію в глобальні ланцюжки виробництва, розвиток інноваційних технологій та підвищення якості продукції.

Вступ до ЄС сприятиме у короткотерміновій перспективі економічному пожвавленню реального сектору економіки та надасть Україні доступ до структурних фондів ЄС.

Оптимістичний прогноз, запропонований НБУ, виглядає реалістично. Спираючись на заяви уряду, маємо стійкий тренд на зміцнення економіки та зростання ВВП".

В НБУ вважають, що зближення з рівнями доходів економік ЄС відбуватиметься шляхом зростання реального ВВП та зміцнення реального обмінного курсу. Реалізація оптимістичного сценарію спочатку може призвести навіть до тимчасового «перегріву» економіки та збільшення темпів зростання споживчих цін.

Окрім того, сприятливий сценарій економічного зростання передбачає тривале збереження значного дефіциту торговельного балансу, адже приплив інвестицій стимулюватиме як інвестиційний, так і споживчий імпорт.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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