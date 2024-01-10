Допомога Україні — найефективніші інвестиції в оборону Євросоюзу, — Стефанішина Сьогодні 20:32 — Казна та Політика

Допомога Україні — найефективніші інвестиції в оборону Євросоюзу, — Стефанішина

Європейський Союз має виконати свої зобов’язання щодо підтримки України, тому що це, насамперед, у його інтересах.

Про це під час онлайн-виступу на форумі «Глобальна Європа», організованому партією Renew Europe, заявила віцепрем'єрка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина, передає кореспондент телеканалу FREEДОМ

«Ми вдячні Євросоюзу за рекордну суму допомоги, спрямовану на підвищення стійкості України, включно з фінансовою та військовою підтримкою. Це і „лінії солідарності“, які допомогли експортувати понад 110 млн тонн зерна і товарів, і 12 пакетів санкцій, і скасування квот на експорт. Це і потужна підтримка українського бізнесу і, звісно ж, українських громадян, яким довелося рятувати свої життя, знаходячи прихисток у країнах Європейського Союзу», — зауважила Стефанішина.

Ці заходи слід продовжувати, оскільки вони є ключем до економічного виживання України, а також її здатності боротися, впевнена віцепрем'єрка.

«Україна — країна у стані війни. Незважаючи на те, що нам вдалося вижити і зберегти здатність боротися щодня, ми перебуваємо в стані війни. На жаль, іноді в деяких кабінетах про це забувають, коли ухвалюють рішення», — сказала Стефанішина.

Вона нагадала, що на розгляді в ЄС зараз перебувають деякі дуже важливі рішення.

«По-перше, збільшення військової підтримки України і виконання того, що вже було оголошено і погоджено. Ухвалення нових фінансових інструментів пропонується Україні на найближчі чотири роки в розмірі 50 мільярдів доларів», — резюмувала Стефанішина.

Віцепрем'єрка наголосила, що питання допомоги Україні — це найефективніші інвестиції в оборону Європейського Союзу.

«Дуже важливо переконатися, що ми всі розуміємо, що наполегливість завжди перемагає гнів і агресію. І наполегливість — це нова стратегія, яку ми маємо берегти в кожному елементі підтримки і в кожному елементі, який закладає фундамент стабільності, безпеки і миру в Європі», — акцентувала віцепрем'єрка.

Також Ольга Стефанішина вважає, що військова підтримка Україні має бути гарантована під час чергового саміту НАТО, який цього року відбудеться у Вашингтоні.

uatv За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.