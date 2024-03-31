У Євросоюзі 25% ринку цьогоріч займатимуть електромобілі китайського виробництва — Financial Times Сьогодні 22:17 — Технології&Авто

У Євросоюзі 25% ринку цьогоріч займатимуть електромобілі китайського виробництва — Financial Times, Фото: e-auto.in.ua

У 2024 році кожний четвертий проданий електромобіль в ЄС буде вироблений в Китаї, оскільки нові учасники ринку продовжують відбирати продажі у місцевих конкурентів.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на аналіз політичної групи «Транспорт і навколишнє середовище» (Transport & Environment).

Згідно з дослідженням компанії, близько 19,5% проданих у блоці електромобілів минулого року були вироблені в Китаї завдяки зростанню європейських продажів китайських брендів, таких як MG і BYD, а також таким факторам, як використання американською групою Tesla свого заводу в Шанхаї для постачання частини продукції на європейський ринок.

За даними T&E, у 2024 році ця частка зросте до 25,3%, оскільки китайські національні виробники продовжують відбирати частку ринку у відомих європейських брендів на всьому континенті.

«У той час як багато західних виробників, включаючи Tesla, BMW і Renault, виробляють електромобілі в Китаї, які вони імпортують до Європи, лише електромобілі китайських брендів становитимуть 11% ринку електромобілів ЄС цього року, а до 2027 року ця частка зросте до 20%», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що китайські бренди, такі як BYD, вже зросли з 0,4% європейського ринку електромобілів у 2019 році до 8% продажів минулого року.

Додається, що відповідні дані з’явилися в той час, коли Брюссель завершує розслідування того, чи допомогли місцеві субсидії електромобілям, виробленим в Китаї, витіснити моделі європейського виробництва.

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