Електромобіль Xiaomi коштуватиме менше $69,4 тис. — Finance.ua
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Електромобіль Xiaomi коштуватиме менше $69,4 тис.

Технології&Авто
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Електромобіль Xiaomi коштуватиме менше $69,4 тис.
Електромобіль Xiaomi коштуватиме менше $69,4 тис.
Перший електромобіль виробництва китайської компанії Xiaomi коштуватиме менше ніж 500 тис. юанів ($69,4 тис.).
Про це заявив засновник і гендиректор компанії Лей Цзюнь.
Для порівняння: ціни на Model S від Tesla в Китаї починаються з 698,9 тис. юанів, на Model 3 — з 245,9 тис. юанів.
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«Наша мета — зробити Xiaomi SU7 найкрасивішим, найзручнішим для водіння і „розумним“ седаном у ціновій категорії нижче 500 тис. юанів», — написав Лей Цзюнь у соцмережі Weibo.
Продажі п’ятимісного седана, який отримав назву SU7 (Speed Ultra), стартують 28 березня. Він буде доступний для попереднього замовлення в 59 магазинах Xiaomi в 29 китайських містах.
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Електромобіль, анонсований ще 2021 року, був представлений наприкінці 2023 року. Він має запас ходу до 800 км на одній зарядці акумулятора і може розвивати швидкість до 265 кілометрів на годину.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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