Компанія Xiaomi повідомила про початок поставок свого першого електромобіля (фото) — Finance.ua
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Компанія Xiaomi повідомила про початок поставок свого першого електромобіля (фото)

Технології&Авто
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Компанія Xiaomi повідомила про початок поставок свого першого електромобіля (фото)
Компанія Xiaomi повідомила про початок поставок свого першого електромобіля (фото), Фото: BBC
Китайський технологічний гігант Xiaomi заявив, що вже цього місяця почне поставки свого першого електромобіля, ціна авто буде оголошена 28 березня.
Про це повідомляє BBC.
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За словами генерального директора Xiaomi Лей Цзюня, Speed Ultra 7 (SU7) — це технологія «суперелектродвигуна», яка здатна розганятися швидше, ніж деякі електромобілі Tesla і Porsche.
Зазначається, що SU7 вироблятиметься підрозділом державного автовиробника BAIC Group на заводі в Пекіні, який може випускати до 200 тисяч автомобілів на рік.
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Також у компанії повідомили про плани інвестувати 10 млрд доларів в автомобільний бізнес протягом наступних 10 років та увійти до п’ятірки найбільших автовиробників у світі.
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«Автомобілі, телефони та інші пристрої Xiaomi матимуть спільну операційну система, що може зацікавити існуючих клієнтів», — зазначили в Xiaomi.
У компанії заявили, що мають 59 магазинів у 29 містах по всій країні, які готові приймати замовлення на електромобілі.
За матеріалами:
Espreso.tv
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