Компанія Xiaomi повідомила про початок поставок свого першого електромобіля (фото) — Finance.ua

Компанія Xiaomi повідомила про початок поставок свого першого електромобіля (фото) Сьогодні 03:11 — Технології&Авто

Компанія Xiaomi повідомила про початок поставок свого першого електромобіля (фото), Фото: BBC

Китайський технологічний гігант Xiaomi заявив, що вже цього місяця почне поставки свого першого електромобіля, ціна авто буде оголошена 28 березня.

Про це повідомляє BBC.

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За словами генерального директора Xiaomi Лей Цзюня, Speed Ultra 7 (SU7) — це технологія «суперелектродвигуна», яка здатна розганятися швидше, ніж деякі електромобілі Tesla і Porsche.

Зазначається, що SU7 вироблятиметься підрозділом державного автовиробника BAIC Group на заводі в Пекіні, який може випускати до 200 тисяч автомобілів на рік.

Фото: Reuters

Також у компанії повідомили про плани інвестувати 10 млрд доларів в автомобільний бізнес протягом наступних 10 років та увійти до п’ятірки найбільших автовиробників у світі.

«Автомобілі, телефони та інші пристрої Xiaomi матимуть спільну операційну система, що може зацікавити існуючих клієнтів», — зазначили в Xiaomi.

У компанії заявили, що мають 59 магазинів у 29 містах по всій країні, які готові приймати замовлення на електромобілі.

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