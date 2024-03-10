Xiaomi презентувала водонепроникний годинник Smart Band 8 Pro (фото) — Finance.ua
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Xiaomi презентувала водонепроникний годинник Smart Band 8 Pro (фото)

Технології&Авто
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Xiaomi презентувала водонепроникний годинник Smart Band 8 Pro (фото)
Xiaomi презентувала водонепроникний годинник Smart Band 8 Pro (фото), Фото: Shutterstock
Xiaomi презентувала новий годинник Smart Band 8 Pro. Він є трохи більшим та кращим за попередню модель. Годинник поставляється з зарядним пристроєм, що кріпиться на магнітах, та з TPU ремінцем. Ціна пристрою — 70 євро.
Про це написав GSMarena.
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Характеристики Smart Band 8 Pro

Нова модель пропонує деякі покращення:
  • 1,74-дюймовий дисплей проти 1,64-дюймового;
  • чіткіший екран — 336 ppi;
  • яскравість 600 ніт (на 100 ніт більше);
  • акумулятор майже на 20% більший.
Фото: grumpyfoot.com
Фото: grumpyfoot.com
Браслет працює під управлінням фірмової ОС Xiaomi. Вона проста у використанні. Свайп праворуч викликає перемикачі налаштувань, різні екранні панелі знаходяться зліва, свайп знизу викликає сітку додатків, а свайп зверху показує сповіщення.
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Ремінець виготовлений з високоміцного волокнистого полімеру, який має непровідне вакуумне металізоване покриття, яке робить його схожим на метал.
На дисплеї встановлено скло Gorilla Glass 3. Він водонепроникний до 50 метрів, але Xiaomi попереджає про небезпеку гарячого душу або сауни. Плюс водонепроникність може з часом погіршитися.
За матеріалами:
Novyny.live
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