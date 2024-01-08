ТОП-7 найкращих смарт-годинників 2023 року (фото) — Finance.ua
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ТОП-7 найкращих смарт-годинників 2023 року (фото)

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Сайт GSMArena склав свій топ розумного годинника, представленого в 2023 році. До списку увійшли найвдаліші моделі від різних виробників. Місць у рейтингу немає — лише опис сильних сторін. Ось усі пристрої.

Apple Watch Series 9

ТОП-7 найкращих смарт-годинників 2023 року (фото)
За словами представників сайту, це просто найкращий годинник для більшості користувачів iPhone. У цій моделі доданий швидший чіпсет, підтримка жестового керування двома зведеними пальцями і куди яскравіший дисплей.

Apple Watch Ultra 2

ТОП-7 найкращих смарт-годинників 2023 року (фото)
Ця модель підійде тим, кому потрібний самий ультимативний годинник для iPhone. Watch Ultra 2 отримала ту ж кнопку дій, що настроюється, обертову заводну головку для зручнішого використання в рукавичках і всі переваги Watch Series 9.

Samsung Galaxy Watch6

ТОП-7 найкращих смарт-годинників 2023 року (фото)
Один з кращих годинників для зв’язки з Android-смартфоном. Ця модель тепер випускається у двох розмірах: 40 та 44 мм. Решта практично незмінно — сапфірове скло, що захищає дисплей, 5-нм процесор, Google Wear OS 4 з One UI Watch 5.

Samsung Galaxy Watch6 Classic

ТОП-7 найкращих смарт-годинників 2023 року (фото)
Модель Galax Watch6 Classic повернула собі безель, що обертається, і цього виявилося достатньо. Хоча також було збільшено дисплей: 1,3 або 1,5 дюйми на вибір. Це найкращий годинник Samsung у 2023 році, але Watch6 Pro в лінійці все ж таки не вистачає, зазначили в GSMArena.

Huawei Watch GT 4

ТОП-7 найкращих смарт-годинників 2023 року (фото)
Всі згадані вище годинники мають одну спільну рису: вони працюють без підзарядки всього кілька днів, а у випадку Apple — і зовсім один день. Саме тут у гру вступають Huawei Watch GT 4, які легко протримаються тиждень. Плюс вони чудово виглядають і коштують дешевше за конкурентів.

Xiaomi Watch 2 Pro

ТОП-7 найкращих смарт-годинників 2023 року (фото)
Одна з небагатьох моделей із дводіапазонним GPS, причому дуже точним. Гаджет працює на Google Wear OS 4 та тримається до двох-трьох днів в автономному режимі. Але найкраще в Xiaomi Watch 2 Pro — це доступна ціна.

Google Pixel Watch 2

ТОП-7 найкращих смарт-годинників 2023 року (фото)
Годинник з унікальним обтічним дизайном, який тішить око. У порівнянні з попередником, друга модель отримала швидший чіп і збільшену автономність. У США також є повна інтеграція з Fitbit, що величезний плюс на місцевому ринку.
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За матеріалами:
nnews.com
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