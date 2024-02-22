OnePlus анонсувала свій другий смартгодинник — Finance.ua

OnePlus анонсувала свій другий смартгодинник
Після місяців чуток компанія OnePlus анонсувала свій другий смартгодинник.
Офіційний дебют OnePlus Watch 2 відбудеться вже зовсім скоро — на виставці Mobile World Congress у Барселоні наступного тижня. Компанія відома тим, що дуже дозовано надає інформацію про свої майбутні продукти, і хоча вона не розкрила ключові деталі про пристрій, фанати все ж отримали дещо цікаве.
По-перше, компанія зробила гучну заяву про те, що OnePlus Watch 2 працюватиме до 100 годин на одному заряді при увімкненому «повному Smart Mode», а не в режимі економії заряду акумулятора.
Президент OnePlus Кіндер Лю каже, що мета компанії - «завоювати звання найкращого флагманського смартгодинника року з найкращим на ринку часом автономної роботи».
У компанії говорять, що цей девайс наслідує мову дизайну серії OnePlus 12. Пристрій має корпус з нержавіючої сталі та циферблат із сапфірового скла. Крім того, Watch 2 буде доступний у двох кольорових версіях: Black Steel та Radiant Steel.
OnePlus також обіцяє «неперевершену надійність для повсякденного використання та ретельний моніторинг стану здоров’я», але поки що тримає в таємниці інші ключові деталі, включаючи ціну та дату випуску. Ще один фактор, який компанія також вирішила не розголошувати завчасно, — це те, яку операційну систему використовуватиме Watch 2. Звіти свідчать, що він працюватиме на Wear OS, що може допомогти смартгодиннику продаватися набагато краще, ніж його не надто добре прийнятий попередник.
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