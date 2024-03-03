Як справжній: Xiaomi створила собаку-робота, який реагує на команди та може навчатися новому завдяки ШІ — Finance.ua
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Як справжній: Xiaomi створила собаку-робота, який реагує на команди та може навчатися новому завдяки ШІ

Технології&Авто
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Як справжній: Xiaomi створила собаку-робота, який реагує на команди та може навчатися новому завдяки ШІ
Як справжній: Xiaomi створила собаку-робота, який реагує на команди та може навчатися новому завдяки ШІ, Фото: Xiaomi
Значна кількість людей хочуть завести домашнього улюбленця, однак через алергію на шерсть не можуть цього зробити. Xiaomi вирішила цю проблему та створила робота-пса. Ціна такого домашнього улюбленця складає 3 тис. доларів.
На виставці Mobile World Congress 2024 (MWC) Xiaomi продемонструвала свою останню інновацію в робототехніці - CyberDog 2.
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Цей чотириногий робот має систему сприйняття та прийняття рішень, що працює на основі 19 датчиків зору, дотику та слуху.
Розроблений для імітації рухів, зовнішнього вигляду та взаємодії справжньої собаки, CyberDog 2 є прикладом прагнення Xiaomi розширювати межі робототехніки.
Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi
Біонічний зовнішній вигляд CyberDog 2, натхненний доберманом-пінчером, у поєднанні з оптимізованими пропорціями тіла оживляє його біоніку, роблячи його візуально вражаючим і функціональним. Не вистачає лише шерсті, мокрого носа та язика, який би облизував господаря, коли той приходить додому.
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Маючи вагу приблизно 8,9 кг, CyberDog 2 на 40 відсотків легший за свого попередника, але при цьому має вражаючу продуктивність.
Платформа навчання з посиленням штучного інтелекту CyberDog 2 забезпечує самостійне навчання, дозволяючи постійно здобувати нові навички та виконувати складні й точні рухи.
Завдяки багаторазовому моделюванню та навчанню понад 30 000 собак, змодельованих штучним інтелектом, кожен рух стає природним і реалістичним. Ця платформа гарантує, що CyberDog 2 буде розвиватися та адаптуватися, віддзеркалюючи поведінку справжньої собаки.
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Високопродуктивний чіп NX дозволяє виконувати 21 трильйон операцій на секунду, багатомодальна система прийняття рішень CyberDog 2 AI дозволяє легко орієнтуватися в складних середовищах.
Робот може швидко розпізнавати як оточення, так і команди людини. Крім того, чотири набори мікрофонів і голосовий алгоритм Xiaomi AI сприяють безперебійному спілкуванню з користувачами.
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