Як справжній: Xiaomi створила собаку-робота, який реагує на команди та може навчатися новому завдяки ШІ — Finance.ua

Як справжній: Xiaomi створила собаку-робота, який реагує на команди та може навчатися новому завдяки ШІ Сьогодні 03:23 — Технології&Авто

Як справжній: Xiaomi створила собаку-робота, який реагує на команди та може навчатися новому завдяки ШІ, Фото: Xiaomi

Значна кількість людей хочуть завести домашнього улюбленця, однак через алергію на шерсть не можуть цього зробити. Xiaomi вирішила цю проблему та створила робота-пса. Ціна такого домашнього улюбленця складає 3 тис. доларів.

На виставці Mobile World Congress 2024 (MWC) Xiaomi продемонструвала свою останню інновацію в робототехніці - CyberDog 2.

Цей чотириногий робот має систему сприйняття та прийняття рішень, що працює на основі 19 датчиків зору, дотику та слуху.

Розроблений для імітації рухів, зовнішнього вигляду та взаємодії справжньої собаки, CyberDog 2 є прикладом прагнення Xiaomi розширювати межі робототехніки.

Фото: Xiaomi

Біонічний зовнішній вигляд CyberDog 2, натхненний доберманом-пінчером, у поєднанні з оптимізованими пропорціями тіла оживляє його біоніку, роблячи його візуально вражаючим і функціональним. Не вистачає лише шерсті, мокрого носа та язика, який би облизував господаря, коли той приходить додому.

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Маючи вагу приблизно 8,9 кг, CyberDog 2 на 40 відсотків легший за свого попередника, але при цьому має вражаючу продуктивність.

Платформа навчання з посиленням штучного інтелекту CyberDog 2 забезпечує самостійне навчання, дозволяючи постійно здобувати нові навички та виконувати складні й точні рухи.

Завдяки багаторазовому моделюванню та навчанню понад 30 000 собак, змодельованих штучним інтелектом, кожен рух стає природним і реалістичним. Ця платформа гарантує, що CyberDog 2 буде розвиватися та адаптуватися, віддзеркалюючи поведінку справжньої собаки.

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Високопродуктивний чіп NX дозволяє виконувати 21 трильйон операцій на секунду, багатомодальна система прийняття рішень CyberDog 2 AI дозволяє легко орієнтуватися в складних середовищах.

Робот може швидко розпізнавати як оточення, так і команди людини. Крім того, чотири набори мікрофонів і голосовий алгоритм Xiaomi AI сприяють безперебійному спілкуванню з користувачами.

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