Meta створить команду для боротьби з ШІ-фейками на виборах до ЄС — Finance.ua
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Meta створить команду для боротьби з ШІ-фейками на виборах до ЄС

Технології&Авто
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Meta створить команду для боротьби з ШІ-фейками на виборах до ЄС
Meta створить команду для боротьби з ШІ-фейками на виборах до ЄС
Компанія Мета створить команду для боротьби з дезінформацією та зловживанням генеративним штучним інтелектом (ШІ) напередодні виборів до Європейського парламенту через занепокоєння щодо контенту, створеного ШІ.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що швидке зростання генеративного ШІ, який може створювати текст, зображення та відео за секунди у відповідь на підказки, викликало побоювання, що нова технологія може бути використана для зриву виборів у всьому світі цього року.

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Вибори до Європарламенту відбудуться 6−9 червня. Його 720 законодавців разом з урядами ЄС ухвалюють нову політику та закони ЄС.
«З наближенням виборів ми активуємо Виборчий оперативний центр для виявлення потенційних загроз і введення пом’якшення в режимі реального часу», — заявив голова Meta у справах ЄС Марко Панчіні.
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Він додав, що експерти компанії з розвідки, науки про дані, інженерії, досліджень, операцій, політики контенту та юридичних команд зосередяться на боротьбі з дезінформацією, боротьбі з операціями впливу та протидії ризикам, пов’язаним із зловживанням генеративним ШІ.
За словами Панчіні, Meta, яка зараз працює з 26 незалежними організаціями з перевірки фактів у всьому ЄС, що охоплюють 22 мови, додасть трьох нових партнерів у Болгарії, Франції та Словаччині.
За матеріалами:
Економічна Правда
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