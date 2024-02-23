Google призупинив роботу Gemini — Finance.ua

Google призупинив роботу Gemini Сьогодні 22:18 — Технології&Авто

Google призупинив роботу Gemini

Google призупиняє свій інструмент ШІ Gemini, який створює зображення людей, через неточності в деяких історичних зображеннях, згенерованих моделлю.

Про це повідомляє Reuters.

На початку лютого Google почав пропонувати створення зображень за допомогою своїх моделей Gemini AI, але протягом останніх кількох днів деякі користувачі соціальних мереж повідомили, що модель повертає історичні зображення, які іноді є неточними.

Читайте також ШІ Google Gemini став доступним на iOS і Android по всьому світу

«Ми знаємо, що Gemini пропонує неточності в деяких зображеннях генерації історичних зображень», — заявили в Google.

З моменту запуску OpenAI ChatGPT у листопаді 2022 року Google змагався за створення програмного забезпечення ШІ, яке б конкурувало з тим, що представила компанія, яку підтримує Microsoft.

Коли рік тому Google випустив свого чат-бота Bard — генеративний штучний інтелект, компанія поділилася неточною інформацією про фотографії планети за межами сонячної системи Землі в рекламному відео, що призвело до падіння акції на 9%.

Раніше цього місяця Bard перейменували на Gemini, і Google запровадив платні плани підписки, які користувачі могли вибрати для кращих можливостей міркувань від моделі AI.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.