Xiaomi прагне увійти у топ-3 люксових електромобілів Китаю — Finance.ua
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Xiaomi прагне увійти у топ-3 люксових електромобілів Китаю

Фондовий ринок
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Xiaomi Corp. оголосила про свої амбіції щодо того, щоб її дебютний електромобіль SU7 став однією з трьох найбільш продаваних моделей розкішних електромобілів у Китаї, на рівні з Tesla.
Про це повідомляє Bloomberg.
Перший електромобіль Xiaomi SU7, надійде в продаж 28 березня.
Співзасновник компанії Лей Цзюнь готується зробити свою найбільшу ставку за останні роки — дороговартісну спробу прорватися на китайський ринок електромобілів, де домінують Tesla і BYD Co., повідомляють в Reuters.
Xiaomi повідомила про краще, ніж очікувалося, зростання доходів на 11% після несподівано сильного сплеску продажів смартфонів на 21%. Чистий прибуток зріс на 50%, також перевершивши прогнози.
Ці результати, як очікують в компанії, допоможуть досягти мети щодо ринку електромобілів.
Xiaomi виходить на переповнену арену, яка стала менш привабливою, оскільки Tesla і BYD ведуть цінову війну, щоб завоювати китайських споживачів у період уповільнення зростання. Apple Inc. згорнула свій власний довготривалий проєкт електромобілів після того, як не змогла подолати труднощі з адаптацією свого технологічного досвіду до абсолютно нової галузі виробництва.
За матеріалами:
Економічна Правда
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