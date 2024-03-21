Продажі автомобілів в ЄС підскочили на 10%, але електромобілі простоюють — Finance.ua
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Продажі автомобілів в ЄС підскочили на 10%, але електромобілі простоюють

Технології&Авто
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Продажі автомобілів в ЄС підскочили на 10%, але електромобілі простоюють
Продажі автомобілів в ЄС підскочили на 10%, але електромобілі простоюють
Продажі легкових автомобілів в Європі в лютому зросли на 10%, оскільки автовиробники скористалися відкладеними замовленнями, при цьому частка ринку електромобілів залишилася незмінною.
Про це повідомляє Bloomberg.
Минулого місяця кількість реєстрацій нових автомобілів зросла до 995 059 одиниць, повідомила в четвер Європейська асоціація автовиробників.
Електроавтомобілі не змогли завоювати більшу частку ринку після падіння попиту на ринках, включаючи Німеччину і Швецію.
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Хоча низка нових електричних моделей переконала більшу кількість покупців на таких ринках, як Франція та Данія, низькоякісна інфраструктура зарядних станцій залишається перешкодою на шляху до більш широкого розповсюдження. Навіть цінова війна, розпочата минулого року компанією Tesla Inc., виявилася недостатньою для прискорення попиту.
Негативно також впливають субсидії, які поступово скасовують.
Клієнти все частіше звертаються до моделей і з акумулятором, і з двигуном: продажі гібридних автомобілів зросли на 12% минулого місяця, випереджаючи зростання не лише повністю електричних автомобілів, але й моделей, що працюють на бензині.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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