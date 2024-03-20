Fisker призупиняє виробництво електромобілів — Finance.ua

Fisker призупиняє виробництво електромобілів Сьогодні 22:20 — Технології&Авто

Fisker призупиняє виробництво електромобілів

Американський виробник електромобілів Fisker Inc. оголосив про шеститижневу перерву у виробництві, починаючи з 18 березня 2024 року. Це рішення пов’язане з необхідністю привести рівень запасів у відповідність і просунути стратегічні та фінансові ініціативи.

Fisker також повідомив, що отримав зобов’язання щодо фінансування від чинного інвестора на суму до $150 млн.

Кошти будуть надані чотирма траншами, але не гарантовані.

Fisker заявив, що вони залежать від «певних умов», зокрема подання компанією річної фінансової звітності за 2023 рік.

Представник відмовився роз’яснити, що саме є «певними умовами» для отримання нових інвестицій.

Продажі електромобілів у США загалом уповільнилися, але в Fisker справи йшли особливо погано. Компанія втратила певний рівень контролю якості після передачі виробництва канадському постачальнику Magna. Fisker, схоже, віддав перевагу стилю над змістом, що підтверджується проблемами збірки та програмного забезпечення позашляховика Ocean.

Читайте також Mercedes не буде відмовлятися від ДВЗ заради електромобілів

Ці проблеми підтверджують думку, що новим компаніям важче отримати довіру від потенційних покупців, ніж компаніям, які давно перебувають на ринку, як, наприклад, BMW.

Fisker також веде переговори з «великим автовиробником» щодо інвестицій у компанію, спільної розробки однієї або декількох платформ для електромобілів та виробництва в Північній Америці.

За даними Reuters, цим виробником, ймовірно, є Nissan. Однак, схоже, що ці переговори далекі від завершення.

З моменту запуску Ocean переслідували проблеми з якістю: власники скаржилися на раптову втрату потужності, збої в роботі брелоків і датчиків, самостійне відкриття капота та проблеми з гальмами.

Fisker має невтішну історію. Попередня модель, Karma, також мала проблеми. Зараз у компанії великі борги, низькі продажі та зупинка виробництва. Хоча зовсім нещодавно їхня ідея кинути виклик Tesla звучала доволі перспективно.

Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.