Україна отримає від Євросоюзу 6 мільярдів євро перехідного фінансування — Finance.ua

Україна отримає від Євросоюзу 6 мільярдів євро перехідного фінансування Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Україна отримає від Євросоюзу 6 мільярдів євро перехідного фінансування

Україна та Європейський Союз підписали кредитну угоду та меморандум щодо перехідного фінансування для України в межах інструменту Ukraine Facility. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів — 6 мільярдів євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«Механізм перехідного фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility, який передбачає індикатори виконання реформ протягом 2024−2027 років. Наша плідна співпраця з європейськими інституціями продовжує сприяти посиленню макрофінансової стабільності України, подальшому економічному зростанню та наближенню до повноцінного членства в ЄС», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Коли надійде допомога

Перший платіж обсягом 4,5 млрд євро надійде до Державного бюджету України вже у березні. Решту з цієї суми — 1,5 млрд євро — Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською Комісією виконаних індикаторів. Раніше про це вже повідомляв виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

У рамках механізму перехідного фінансування Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо.

Після затвердження Плану України для Ukraine Facility, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано 1,9 млрд євро безумовного фінансування. Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.

Інфографіка: Мінфін

Нагадаємо, що 50 млрд євро у межах Ukraine Facility буде спрямовано на бюджетну підтримку (38,27 млрд євро), інвестиційний фонд (6,97 млрд євро), технічну та адміністративну підтримку (4,76 млрд євро).

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