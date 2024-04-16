Єврокомісія схвалила план реформ України на 50 млрд євро — Finance.ua

Єврокомісія схвалила план реформ України на 50 млрд євро Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Єврокомісія схвалила план реформ України на 50 млрд євро

У понеділок, 15 квітня, Європейська Комісія схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024−2027 роки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Це важливий крок, що відкриває шлях до регулярної та прогнозованої підтримки України від ЄС», — сказано в повідомленні.

Куди спрямують кошти

Загальний обсяг коштів, передбачений Ukraine Facility, — 50 млрд євро. З них:

на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро;

інвестиційний фонд — 6,97 млрд євро;

на технічну та адміністративну підтримку — 4,76 млрд євро.

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«Фінансування від ЄС допоможе Україні забезпечувати нагальні бюджетні потреби у соціальній сфері, а також реалізацію відновлення та реконструкції. Співпраця з європейськими інституціями відіграє надзвичайно важливу роль як у забезпеченні макрофінансової стабільності, так і виступає фундаментом для подальшого економічного зростання. А впровадження структурних реформ в рамках програм розвитку наближає Україну до інтеграції в ЄС», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

План України

Згідно з оцінкою Європейської Комісії, План України визначає ключові реформи та інвестиції, які сприятимуть сталому економічному зростанню та залученню інвестицій для посилення потенціалу зростання країни в середньо- та довгостроковій перспективі.

План також забезпечує основу для реалізації ефективного відновлення, реконструкції та модернізації України.

Оцінка Єврокомісії також показала, що План пропонує належні механізми для захисту фінансових інтересів ЄС, забезпечуючи ефективну імплементацію, моніторинг та звітність щодо виконання Плану та використання коштів.

Як надаватимуть кошти

Після позитивної оцінки Європейської Комісії рішення щодо остаточного затвердження Плану України має ухвалити Рада ЄС.

Після ухвалення Плану до державного бюджету буде спрямовано 1,9 млрд євро безумовного фінансування. Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України та позитивної оцінки Стороною ЄС виконання таких заходів.

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До Держбюджету України вже надійшов перший транш в рамках перехідного фінансування обсягом 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility.

Нагадаємо, що у березні 2024 року План було затверджено Урядом України. Це конкретний перелік структурних реформ та заходів, які сприятимуть стійкому розвитку економіки України, «зеленому» переходу, цифровій трансформації та європейській інтеграції.

Довідка Finance.ua:

раніше міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що цього року Україна розраховує отримати ще понад 11 мільярдів євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility;

з початку 2024 року міжнародні партнери виділили Україні $10,2 млрд;



віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що розмір наступного після квітня траншу макрофінансової допомоги для України може складати 1,9 млрд євро.



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